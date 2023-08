Neuer Job für Petersen: Ex-Stürmer wird TV-Experte

Nils Petersen bleibt dem Profifußball treu - allerdings in neuer Rolle. Der ehemalige Stürmer wird TV-Experte bei "Amazon Prime" und feiert bereits am Dienstagabend sein Debüt.

Mit Ende der Bundesliga-Saison 2022/23 beendete Nils Petersen seine Profi-Karriere, doch schon am Dienstag kehrt der Stürmer wieder auf die Bildfläche des Fußballs zurück - allerdings in neuer Funktion. Statt auf dem Platz findet sich der 34-Jährige nun abseits des Spielfelds wieder: Petersen wird künftig als Experte an den Champions-League-Übertragungen von "Amazon Prime" mitwirken.

Sein TV-Debüt wird der ehemalige Stürmer, der für den FC Bayern München, Werder Bremen und den SC Freiburg in 295 Bundesliga-Spielen 89 Tore erzielte, am Dienstagabend feiern, wie der Streamingdienst am Montag mitteilte. Seinen ersten Einsatz feiert Petersen an der Seite von Ex-Spielerin Josephine Henning und Moderator Sebastian Hellmann bei der Übertragung des Play-off-Rückspiels zwischen dem türkischen Rekordmeister Galatasaray und dem schwedischen Vertreter Molde FK (21 Uhr, LIVE! bei kicker).

Petersen winkt Karriere auf der Freiburger Geschäftsstelle

In seinem kicker-Karriere-Interview hatte der zweimalige Nationalspieler jüngst erklärt, nach einer halbjährigen "Konsolidierungsphase" mit den Verantwortlichen des SC Freiburg über einen Anschlussjob zu sprechen. Ein Job im Geschäftsstellen-Leben schwebt dem Absolventen eines BWL-Fernstudiums vor.

Nun wird er sich jedoch vorerst wieder zunehmend mit dem Geschehen auf statt neben dem Fußballplatz beschäftigen.

kmx