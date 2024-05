Neuer Job für Ex-Bundesliga-Trainer

Der ehemalige HBF-Trainer Robert Nijdam hat einen neuen Job. Der Niederländer übernimmt eine Funktion in seiner Heimat.

Robert Nijdam wird ab dem 1. Juli als Leiter der Talententwicklung im niederländischen Handball-Verband fungieren. "Wir als NHV freuen uns, dass wir Robert verpflichten konnten. Die Talentförderung ist eine wichtige Säule in der Spitzensportpolitik des Verbandes", wird der Technische Direktor Jeroen Bijl auf der verbandseigenen Homepage zitiert.

Robert wird sich in seiner neuen Position mit der weiteren Optimierung und Professionalisierung der Talentförderpyramide befassen. Für unsere nationalen Auswahlen wollen wir sicherstellen, dass sie eine starke Basis haben, um weiter voranzukommen und ihre Ambitionen zu verwirklichen", so Jeroen Bijl.

Robert Nijdam spricht von einer "großartigen Aufgabe". "Ich freue mich darauf, bei der Entwicklung des Handballs in meiner Heimat an vorderster Front mitzuwirken", so der ehemalige Coach des Frauen-Bundesligisten Bayer Leverkusen (2018 bis 2019) und des Zweitligisten Werder Bremen (2019 bis 2023). Zudem betreute er im weiblichen Bereich niederländische Nachwuchs-Nationalteams. Auch als Spieler war der mittlerweile 52-Jährige in Deutschland aktiv: U.a. bei der SG Solingen (2000 bis 2003). Er bestritt zudem 152 Länderspiele für die niederländische A-Nationalmannschaft.