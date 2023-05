Neuer Innenverteidiger: Verl holt Augsburgs Gruber

Der SC Verl hat Fabio Gruber verpflichtet. Der Innenverteidiger kommt vom FC Augsburg II.

In der vergangenen Saison hatte Fabio Gruber 28 Regionalliga-Spiele für den FC Augsburg bestritten, dabei gelangen dem Eigengewächs der bayerischen Schwaben fünf Tore und eine Vorlage. Auch in der Saison 2021/22 gehörte der gebürtige Augsburger zum Stammpersonal beim FCA - nun wagt er den Schritt in die nächsthöhere Spielklasse.

Beim SC Verl erhofft man sich vom 1,88 Meter großen Defensivmann nicht nur eine Verstärkung für die Abwehr, sondern auch spielerische Akzente. "Fabio ist ein zweikampfstarker und zudem torgefährlicher Innenverteidiger. Beim FC Augsburg wurde er sehr gut ausgebildet, der auch im Spielaufbau überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass wir Fabio von einem Wechsel überzeugen konnten", wird Verls Manager Sebastian Lange in einer Mitteilung zitiert.

Bei den Ostwestfalen ist Gruber nach Hendrik Mittelstädt (1. FC Köln II) und Lars Lokotsch (Fortuna Köln) der dritte feststehende Neuzugang.