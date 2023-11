Neuer: "Ich bin froh, dass ich überhaupt wieder Fußball spielen kann"

Manuel Neuer (37) steht beim FC Bayern vor seinem Champions-League-Comeback. Am Dienstag sprach der Kapitän über die vergangenen Wochen.

Der Alltag hat sich für Manuel Neuer etwas verändert. "Ich muss mich darum kümmern, dass ich immer gut ins Training komme." Gerade nach Spieltagen, die er zuletzt ja endlich wieder aktiv mitgestalten durfte. Danach, sagt er, "ist Radfahren wichtig für das Zirkulieren im Bein, dass da die Prozesse stattfinden, dass Flüssigkeit abtransportiert wird. Das ist ein wichtiger Ausgleich, für den Körper und den Geist."

Mit 37 Jahren hat Neuer nochmal eine neue Perspektive auf seinen über Jahre so selbstverständlichen Job als Weltklasse-Torwart gewonnen. "Ich bin froh, dass ich überhaupt wieder Fußball spielen kann. Das muss man ganz klar sagen." Der Unterschenkelbruch, den er sich im Dezember 2022 zugezogen hatte, war "eine ganz, ganz schwere Verletzung". Eine, von der sich nicht jeder erholt.

Und doch steht Neuer jetzt wieder da und präsentiert sich bislang so, als wäre er nie weggewesen. "Die Art und Weise, wie er spielt, kann man nicht hoch genug bewerten", findet nicht nur Trainer Thomas Tuchel. "Er ist immer noch absolut locker und kann es als Belohnung wahrnehmen. Wenn er das beibehält, wird er sicher sein Top-Niveau wieder erreichen. Er gibt uns Stabilität und Ruhe, führt mit seiner Art und macht die Mitspieler um sich herum besser. Dass das auf dem Niveau so schnell passiert, spricht Bände für seine Qualität."

Neuer selbst macht aktuell einen gelösten Eindruck. "Ich bin froh, dass es so gut funktioniert hat", sagt er über seine ersten drei Saisonspiele. "Klar reagiert der Körper noch, das ist ganz normal nach so einer langen und schweren Verletzung. Bei dieser langen Ausfallzeit ist es auch normal, dass nicht immer alles rundläuft. Ich habe mich vor den Spielen richtig gut gefühlt. Danach ist wichtig für mich, dass ich alles immer nachversorge, immer zu den jeweiligen Therapeuten gehe und ich mich um die kleinen Baustellen kümmere." Was bislang gut funktioniert.

Vertragsgespräche Ende des Jahres

Wie lange es noch weitergeht? Gespräche über eine Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrags sollen Richtung Ende des Jahres stattfinden. Fürs Erste aber konzentriert sich Neuer nur auf sein Königsklassen-Comeback am Mittwoch gegen Galatasaray. "Alles, was jetzt kommt, ist für mich Bonus - nach der Schwere der Verletzung." Und dennoch "bin ich ja ein ambitionierter und ehrgeiziger Typ, und ich werde immer antreten, um möglichst zu spielen." Erstmal am Mittwoch, dann am Samstag. Und so weiter.

Mario Krischel