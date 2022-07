Neuer Hauptsponsor für Eintracht Braunschweig

Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig wirbt künftig für die KOSATEC Computer GmbH auf der Brust.

Der BTSV geht mit einem neuen Hauptsponsor in die Zweitligaspielzeit und mit der KOSATEC Computer GmbH eine mehrjährige Partnerschaft ein, wie der Klub am heutigen Mittwoch mitteilte. Das IT-Unternehmen mit Hauptsitz in Braunschweig wird ab sofort das Trikot der Profis zieren.

Neben dem Trikotsponsoring der Profis erhält der neue Sponsor auch die Logo-Präsenz unter anderem auf der Trainings- und Ausgehbekleidung der Zweitligamannschaft und auf TV-relevanten Werbeflächen. Zudem umfasst die neue Vereinbarung auch ein Hospitality-Paket sowie vielfältige digitale Maßnahmen.