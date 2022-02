Neuer hat Kahn im Visier - Kruse als Hoffnungsträger: Das bringt der 21. Spieltag

Am 21. Spieltag könnte Manuel Neuer zu Bayern-Boss Oliver Kahn als Spieler mit den meisten Bundesligasiegen aufschließen. Das Topduell Dortmund gegen Leverkusen steigt am Sonntag, zum Abschluss steht Wolfsburgs neuer Hoffnungsträger Max Kruse im Mittelpunkt.

Beendet Hertha die Heimmisere? - Reis' Rat an Löwen

Zum Auftakt des 21. Spieltags stehen sich am Freitagabend (20.30 Uhr) Hertha BSC und der VfL Bochum gegenüber. Hertha weist mit nur 324 Ballkontakten im gegnerischen Strafraum die wenigsten aller Bundesligisten auf, Bochum mit 347 die zweitwenigsten (gemeinsam mit Fürth). Die Strafräume im Olympiastadion könnten also verwaist bleiben, was besonders die Berliner verhindern wollen: Denn bisher unterlagen sie in sämtlichen drei Heimspielen in diesem Kalenderjahr - gegen Köln (1:3) und Bayern (1:4), im Pokal Union (2:3).

Gegen Bochum muss die Heimmisere überwunden werden, um nicht noch tiefer in den Keller zu rutschen. Bochum ist aber heiß auf Revanche für das 1:3 im Hinspiel - laut Trainer Thomas Reis die "bitterste Niederlage" für den Aufsteiger. Nun soll der Spieß umgedreht werden, dazu beitragen möchte besonders der Ex-Herthaner Eduard Löwen. Reis gibt seinem technisch beschlagenen Mittelfeldmann einen Rat mit auf die Reise: Dieser "soll keine Überdinge versuchen, sondern sich auf das einfache Spiel konzentrieren. Damit ist er wichtig genug für uns."

Stuttgart will Negativrekord vermeiden - Spuckt Kostic dem VfB mal wieder in die Suppe?

Frankfurts Filip Kostic trifft besonders gerne gegen seinen Ex. imago images/Nordphoto

Der VfB Stuttgart wartet in der Rückrunde oder genauer gesagt seit 478 Minuten auf ein Tor. Sollten die Schwaben am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt weitere 26 Minuten nicht ins Schwarze treffen, hätten sie ihre bisher längste Durstrecke aus der Saison 2016/17 übertroffen. Um die Torflaute zu beenden, wurde personell nachjustiert, Tiago Tomas (19) von Sporting Lissabon ausgeliehen. Doch bei den Hessen spielt ein ausgewiesener Schwabenschreck: Der Ex-Stuttgarter Filip Kostic ist in den sieben Duellen gegen seinen Ex-Verein noch ungeschlagen und erzielte dabei fünf Tore - so viele wie sonst nur gegen Hoffenheim.

"Wechselkönig" Weinzierl - Spiel eins ohne Kruse für Union

Hellwach sollten endlich mal der FC Augsburg und Union Berlin im direkten Duell sein: Die Fuggerstädter kassierten ganze 26 Prozent ihrer Gegentore in der Anfangsviertelstunde, der 1. FC Union 24 Prozent - kein anderer Bundesligist weist ähnlich hohe Werte auf. Eine "Bestmarke" hält auch FCA-Coach Markus Weinzierl: Kein anderer Trainer wechselte bisher 99-mal, mit der ersten Einwechslung gegen die Eisernen wird also die Marke von 100 geknackt.

Für den 1. FC Union ist es das erste Spiel nach dem mit viel Getöse über die Bühne gegangenen Last-Minute-Abschied von Max Kruse. Mittelfeldmann Rani Khedira ist jedoch überzeugt, dass bei den Eisernen deswegen "gar nichts zusammenbrechen" wird. Den Beweis können sie gleich in Augsburg antreten, wo sie allerdings noch nie gewonnen haben.

Mainz-Coach Svensson freut sich auf Hoffenheim - Die TSG will "doppelte Negativmarke" vermeiden

Beim 1. FSV Mainz 05 freut sich besonders Coach Bo Svensson auf das Duell gegen 1899 Hoffenheim. Denn die Kraichgauer sind einer seiner Lieblingsgegner: Weder als Spieler noch als Coach musste er bisher eine Niederlage gegen die TSG hinnehmen. Das gelang dem Dänen gegen keinen anderen Verein. Die Statistik spricht also schonmal für die Fortsetzung der Heimserie, die jüngsten drei Heimspiele gewann der FSV jeweils zu Null. Doch Hoffenheim wird sich mit aller Macht gegen eine Niederlage stemmen, wäre es doch dann die 100. im 232. Auswärtsspiel. Und ein Gegentor wäre das 400. auf fremden Plätzen.

Bielefelds langes Warten auf ein Tor - Wie verdaut Gladbach den Eberl-Schock?

Arminia Bielefeld ist 2022 gut aus den Startlöchern gekommen und überstand die ersten drei Partien ohne Niederlage (1 Sieg/ 2 Remis). Nun kommt aber ausgerechnet Borussia Mönchengladbach auf die Alm, gegen das der DSC seit fünf Heimspielen auf ein Tor wartet: Letztmals traf Mamadou Diabang beim 4:1-Sieg im März 2003 gegen die Borussia, also vor rund 19 Jahren.

Allerdings kommen die Fohlen angeschlagen nach Bielefeld: Der Schock des Rückzugs von Max Eberl sowie der Abgang des "klarsten Sechsers" (Coach Adi Hütter) Denis Zakaria zu Juventus Turin müssen erst einmal verdaut werden. Und da wäre ja auch noch die sportliche Krise, nur einen Sieg fuhr die Borussia aus den letzten acht Partien ein. Nun gilt es, über Siege wieder Ruhe reinzubringen.

Köln ohne Baumgart - Streich vor neuer Bestmarke

Der 1. FC Köln muss gegen den SC Freiburg auf Steffen Baumgart verzichten, der Trainer fehlt wegen einer Coronainfektion. Vertreten wird der 50-Jährige an der Seitenlinie vom gleichaltrigen Co-Trainer André Pawlak, der genauso tickt wie sein Chef. Nicht nur deshalb wissen alle FC-Akteure was auf sie zukommt und was sie zu tun haben. Und das heißt besonders, sich in die Luftduelle zu schmeißen.

Köln erzielte bereits zwölf Kopfballtore, Freiburg deren elf. Gut möglich, dass deshalb auch Winterneuzugang Julian Chabot mit einem Gardemaß von 1,95 Metern in der Startelf auftauchen wird. Beim SCF steht Kapitän Christian Günther vor seinem 100. Startelfeinsatz in Folge - kein anderer Spieler kann aktuell auf eine solche Serie zurückblicken. Zudem könnte Coach Christian Streich mit einem Dreier eine neue persönliche Bestmarke aufstellen: Bisher gelangen ihm gegen Köln, Augsburg und Schalke jeweils acht Siege.

Neuer kann zu Rekordmann Kahn aufschließen - Verhilft Silva Tedesco zu seiner Premiere?

Bayern-Kapitän Manuel Neuer steht vor seinem 310. Bundesligasieg imago images/Contrast

Das Samstagabendspiel (18.30 Uhr) bestreiten Bayern München und RB Leipzig. Sollten die Bayern mit Manuel Neuer im Tor gewinnen, würde der Nationalkeeper zu Bayern-Vorstand Oliver Kahn als Spieler mit den meisten Bundesligasiegen aufschließen: Beide hätten dann je 310 Dreier gesammelt. Zwar fehlte Neuer unter der Woche im Training, doch die Maßnahme war lediglich der Belastungssteuerung geschuldet.

Die Sachsen warten noch auf ihren ersten Sieg bei den Bayern (0/2/3). Die Hoffnungen auf das erste volle Erfolgserlebnis ruhen unter anderem auf den Schultern von André Silva. Der Angreifer ist nach monatelanger Anlaufzeit endlich bei RB angekommen und erzielte in den letzten sechs Bundesligaspielen fünf Tore. Ein Tor Silvas würde auch die Chancen auf den allerersten Punkt von RB-Coach Domenico Tedesco erhöhen. Mit Schalke zog er gegen den Rekordmeister stets den Kürzeren.

Topspiel mit Duell der Top-Torjäger - Leverkusens offene Rechnung

Meinungsaustausch noch nicht abgeschlossen? Dortmunds Thomas Meunier und Leverkusens Florian Wirtz im Hinspiel. imago images/Sven Simon

Das Topduell des 21. Spieltags steigt am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) zwischen dem Zweiten Borussia Dortmund und dem Dritten Bayer Leverkusen. Dabei könnte es zum Duell der beiden Goalgetter mit den besten Torquoten der Liga kommen: Dortmunds Erling Haaland trifft statistisch gesehen alle 72 Minuten, sein Leverkusener Pendant Patrik Schick schlägt alle 74 Minuten zu. Allerdings steht hinter dem Einsatz Haalands ein Fragezeichen, denn der Norweger wird weiter von muskulären Problemen behindert.

Die Werkself hat die letzten sechs Auftritte in Dortmund samt und sonders verloren, tritt dieses Mal aber mit einer Portion Extra-Motivation an: Denn das spektakuläre 3:4 im Hinspiel hat noch niemand verdaut. "Alle aus unserer Mannschaft sehen es so, dass wir eine Rechnung offen haben", richtete Bayers Ausnahmetalent Florian Wirtz eine Kampfansage an den BVB.

Nimmt Kruse Kohfeldt aus der Schusslinie? - Holt Green Muslija ein?

Zum Abschluss am Sonntagabend (17.30 Uhr) steht das Kellerduell zwischen dem VfL Wolfsburg und Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth an. Die Hoffnungen auf einen Turnaround bei den Wölfen ruhen auf den Schultern von Neuzugang Max Kruse, der sofort in die Chefrolle schlüpfen soll. "Max ist ein absoluter Gewinnertyp", betont Sportdirektor Marcel Schäfer.

Ein Sieg würde auch den in der Kritik stehenden Trainer Florian Kohfeldt aus der Schusslinie nehmen. Seit neun Spielen wartet Wolfsburg auf einen Sieg, seit vier Partien auf ein Tor. Sollte in den ersten 58 gegen das Kleeblatt kein Treffer gelingen, hätte der VfL seinen eigenen Negativrekord aus der Saison 2012/13 eingestellt. Mit einem Sieg würde Wolfsburg allerdings Hannover 96 in der ewigen Tabelle der Bundesliga überholen und wäre dann auf Rang 15 das beste Team Niedersachsens. Greuther Fürth braucht ein Fußball-Wunder, um dem Abstieg noch zu entgehen. Sollte es bei den angeschlagenen Wölfen nicht zum ersten Auswärtssieg der Saison reichen, würde Julian Green mit dann 17 Bundesligaspielen ohne Sieg zu Florent Muslija aufschließen, der mit 17 bisher der Spieler ist, der am häufigsten in der Bundesliga gespielt hat, ohne je gewonnen zu haben.