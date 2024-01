Neuer Hansa-Spielstil sagt Singh zu - Hinterseer darf gehen

Der FC Hansa Rostock ist aus dem Trainingslager in der Türkei zurückgekehrt. Einer der Gewinner von Belek ist Sarpreet Singh. Für Lukas Hinterseer könnte das Kapitel an der Ostsee schnell zu Ende gehen.

Mit einer 1:2-Niederlage am Mittwoch gegen den Linzer ASK hat der FC Hansa sein Trainingslager im türkischen Belek abgeschlossen.

Schaut man insgesamt auf das Trainingscamp, gehört Sarpreet Singh zu den Gewinnern. Der offensive Mittelfeldspieler greift nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr mit nur 126 Pflichtspielminuten neu an. Der Neuseeländer scheint vom Trainerwechsel im Dezember zu Mersad Selimbegovic zu profitieren. Mit dem Bosnier arbeitete Singh bereits von 2021 bis 2023 bei Jahn Regensburg zusammen.

"Es könnte von Vorteil sein, dass ich ihn kenne"

Der 24-Jährige sei "happy" gewesen, als er während des Weihnachtsurlaubs in seinem Heimatland davon erfuhr, dass Selimbegovic neuer Hansa-Coach werde. "Es könnte ein Vorteil sein, dass ich ihn kenne und weiß, was er erwartet", meint Singh. Ihm könnte der veränderte Spielstil unter Selimbegovic entgegenkommen. Die Rostocker wollen künftig aktiver spielen. Zudem sollen sie knifflige Situationen über das Kurzpassspiel lösen. Singh scheint dafür bereit.

Hinterseer darf gehen

Wenig Berücksichtigung fand vor der Winterpause bei der Kogge auch Lukas Hinterseer. Nachdem der Österreicher in seiner ersten Saison bei Hansa immerhin noch 22 Einsätze (zwei Tore) in der 2. Liga sammeln durfte, war er in der laufenden Spielzeit nahezu gänzlich außen vor. Sieben Kurzeinsätze, 28 Spielminuten, ein Assist - so die Zwischenbilanz für den 32-Jährigen, die zu einer Endbilanz in Rostock werden könnte. Ins Trainingslager war Hinterseer bereits aufgrund einer Erkältung nicht mehr mitgereist. Die Verantwortlichen haben ihm einen Vereinswechsel nahegelegt.

Am Samstag testet der FC Hansa gegen den in der 3. Liga beheimateten Nordrivalen VfB Lübeck, ehe es am 20. Januar (13 Uhr) in Nürnberg wieder um Punkte gehen wird.