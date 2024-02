Neuer Handball-Torrekord in der LNH in Frankreich

Am vergangenen Wochenende fiel in Frankreich eine alte Bestmarke im Handball: Am 6. November 2004 hatte Anouar Ayed 17 Tore für Toulouse im Spiel bei Saint-Raphael erzielt. Fast zwanzig Jahre hielt dieser Torrekord in der französischen LNH, bis am letzten Samstag Benjamin Richert ihn übertrumpfte.

Benjamin Richert erzielte am vergangenen Wochenende 19 Treffer für Chambery. IMAGO/PanoramiC