Neuer Gesellschafter, frisches Geld: Jena richtet den Blick auf die 3. Liga

Das Kapital der Spielbetriebs GmbH des FC Carl Zeiss Jena soll deutlich erhöht werden. Investor Lars Eberlein möchte mit seinem Kredit nicht die Lücken stopfen.

In die Mannschaft von Carl Zeiss Jena sollen mehr Eigengewächse integriert werden. picture alliance / foto2press

Der FC Carl Zeiss Jena lädt seine Mitglieder für den 5. März zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein. Unter anderem wird dort über den Einstieg eines neues Gesellschafters gesprochen: Die Jenarena GmbH, angeführt von Lars Eberlein, zahlt 50.000 Euro an den belgischen Investor Roland Duchatelet und übernimmt damit die Hälfte seiner Anteile.

Wir brauchen einen starken Präsidenten und einen Geschäftsführer, der dem Verein dient, nicht den Gesellschaftern. Lars Eberlein

Nach der Übernahme sollen beim FCC neue Strukturen geschaffen werden: "Wir brauchen einen starken Präsidenten und einen Geschäftsführer, der dem Verein dient, nicht den Gesellschaftern", sagt Eberlein. Er wolle eine Story schaffen, "die wir erzählen können und mit der wir die Sponsoren mitreißen können". Am Ende kommt es laut dem Investor auf die Region an: "Will sie Drittligafußball, dann muss sie ihn bezahlen".

Der Investor ist in der Stadt kein Unbekannter und beteiligt sich auch schon am Bau des neuen Stadions. Des Weiteren führte er die Basketballer Science City Jena zweimal in die Bundesliga.

Ex-Profi Bürger wird sportlicher Leiter im NLZ

Neben dem Einstieg des Gesellschafters wird bei der Versammlung auch das "Zukunftskonzept" vorgestellt: Der mitgliederstärkste Verein Thüringens möchte noch mehr auf die eigene Jugend setzen. Dafür kehrt der frühere Schalke-Profi Hennig Bürger nach Jena zurück. Der 99-fache Bundesligaspieler wird ab dem 1. Juli sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.