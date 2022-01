Neuer geht leer aus: Alle FIFA-Auszeichnungen 2021

Insgesamt zwölf Preise vergibt die FIFA am Montag bei ihrer Gala. Ein LIVE!-Überblick.

FIFA-Weltfußballer: ?

Nominiert: Robert Lewandowski (FC Bayern), Lionel Messi (FC Barcelona /Paris Saint-Germain), Mohamed Salah (Liverpool)



Sieger 2020: Robert Lewandowski

FIFA-Weltfußballerin: ?

Nominiert: Jennifer Hermoso (FC Barcelona), Sam Kerr (Chelsea), Alexia Putellas (FC Barcelona)



Siegerin 2020: Lucy Bronze

FIFA-Welttrainer im Männer-Fußball: Thomas Tuchel (Chelsea)

Der Trainer von Champions-League-Sieger FC Chelsea landete vor Italiens Nationaltrainer und Europameister Roberto Mancini und ManCity-Coach Pep Guardiola (Mehr Infos hier).



Sieger 2020: Jürgen Klopp

FIFA-Welttrainerin im Frauen-Fußball: Emma Hayes (Chelsea)

Die 45-jährige Trainerin des FC Chelsea - seit 2012 im Amt - setzte sich gegen Lluis Cortes (FC Barcelona) und Sarina Wiegman (niederländische/englische Frauen-Nationalelf) durch.



Siegerin 2020: Sarina Wiegman

FIFA-Welttorhüter: Edouard Mendy (Chelsea)

Der Schlussmann von Champions-League-Sieger FC Chelsea ließ Europameister Gianluigi Donnarumma (AC Mailand/Paris Saint-Germain) und Bayern-Keeper Manuel Neuer hinter sich.



Sieger 2020: Manuel Neuer

FIFA-Welttorhüterin: Christiane Endler (PSG/Lyon)

Die chilenische Torhüterin, die im Sommer von Paris Saint-Germain zu Olympique Lyon gewechselt ist, ließ DFB-Akteurin Ann-Katrin Berger (Chelsea) und Stephanie Lynn Marie Labbé (FC Rosengard/Paris Saint-Germain) hinter sich.



Siegerin 2020: Sarah Bouhaddi

FIFA-Weltauswahl Männer: ?

Nominiert: Alisson, Donnarumma, Mendy; Alaba, Jordi Alba, Alexander-Arnold, Dani Alves, Bonucci, Ruben Dias; Sergio Busquets, De Bruyne, de Jong, Bruno Fernandes, Jorginho, Kanté; Benzema, Haaland, Lewandowski, Lukaku, Mbappé, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo

FIFA-Weltauswahl Frauen: ?

Nominiert: Benkarth, Berger, Endler; Bright, Bronze, Buchanan, Carpenter, Eriksson, Paredes, Renard; Banini, Bonansea, Bonmati, Cascarino, Lloyd, Putellas; Harder, Kerr, Marta, Miedema, Morgan, Onguené, Rapinoe

FIFA-Fairplay-Preis: Dänemarks Nationalteam, Medizin- und Betreuerstab

Ausgezeichnet wurde der dänische EM-Tross für seine Reaktion bei Christian Eriksens Herzstillstand im Gruppenspiel gegen Finnland.



Außerdem waren nominiert: Trainer Claudio Ranieri, der mit seinem damaligen Klub Sampdoria einen Korridor für Meister Inter Mailand beim Betreten des Rasens gebildet hatte, und Celtic-Profi Scott Brown, der vor dem Derby gegen die Rangers den finnischen Nationalspieler Glen Kamara aufgesucht hatte, nachdem dieser einige Tage zuvor beim Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Slavia Prag rassistisch beleidigt worden war.

FIFA-Fanpreis: ?

Nominiert:

- die dänischen und finnischen Fans, die bei der EM nach Christian Eriksens Zusammenbruch abwechselnd "Christian" und "Eriksen" skandierten;

- die deutschen Fans, die nach der Hochwasserkatastrophe im Juli u.a. Geld und Nahrungsmittel für die betroffenen Menschen sammelten;

- und das elfjährige Mädchen Imogen Papworth-Heidel aus England, das eine besondere Balljonglier-Challenge organisierte, um Geld für systemrelevante Berufsgruppen in Großbritannien zusammenzubringen

Puskas-Award 2021: Erik Lamela (Tottenham/Sevilla)

Der 29-jährige Argentinier, inzwischen beim FC Sevilla unter Vertrag, traf am 14. März für Tottenham im Premier-League-Derby gegen Arsenal (1:2) per "Rabona", also mit einem Schuss hinter dem Standbein. Unter den Top 3 waren außerdem Patrik Schick (Tschechien, Weitschuss-Tor bei der EM gegen Schottland) und Mehdi Taremi (Fallrückzieher im Champions-League-Spiel zwischen Chelsea und Porto).



Sieger 2020: Heung-Min Son

FIFA Special Award: Christine Sinclair

Die 38 Jahre alte kanadische Angreiferin ist die Nationalspielerin mit den weltweit meisten Toren. 2021 gewann sie mit Kanada Gold beim Olympischen Fußballturnier.