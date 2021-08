Neuer Führungsspieler: TuS Koblenz verpflichtet André Mandt

Die TuS Koblenz hat auf den letzten Metern noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Mit André Mandt (28) erhält ein erfahrener Spieler einen Zweijahresvertrag bei den Schängeln. Mandt, der seine fußballerische Ausbildung bei Bayer 04 Leverkusen erhielt und Stationen beim 1. FC Saarbrücken, Wuppertaler SV und TSV Steinbach aufweisen kann, spielte zuletzt in der Regionalliga West bei Wegberg-Beeck.

Mit dem 28-Jährigen, der bereits in 12 Spielen in Liga 3 und 150 Spielen in der Regionalliga angetreten ist, sichert sich die TuS Koblenz die Dienste eines erfahrenen Spielers, der vor allem Positionen im zentralen Mittelfeld (defensiv und offensiv) besetzen wird. Mandt reiht sich damit in den Kreis der routinierten Spieler um Michael Stahl, Eldin Hadzic, Daniel von der Bracke, Adrian Knop und Stefan Djordjevic ein, die für Stabilität im Kader eines ansonsten sehr jungen Teams sorgen sollen.

"Mit André wechselt ein sehr erfahrener Junge und Wunschspieler zu uns. Ich glaube, dass André dem Team sehr gut tun wird und für zusätzliche Stabilität und Übersicht in unserem Spiel sorgen wird. Die Mischung aus einigen erfahrenen und vielen jungen Spielern ist genau das, was ich mir für unseren Kader vorgestellt habe", so Cheftrainer Anel Dzaka.

"Von seinen Anlagen und seiner Erfahrung ist André Mandt natürlich kein Spieler für die Oberliga, sondern einer mit weitaus größerem Potenzial", glaubt Vizepräsident Nils Lappahn. "Das Team neben dem Team hat aber viele Gespräche mit André geführt, und schließlich konnten wir auch einen Spieler seiner Qualität davon überzeugen, zu uns in die Oberliga zu wechseln. Ich glaube, dass er schnell in eine Führungsrolle finden wird, die dem gesamten Team weiterhilft."