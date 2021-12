Neuer freut sich "auf die heißen Monate"

Der FC Bayern hat die Hinrunde eindrucksvoll beendet - entsprechend machte sich Zufriedenheit beim Rekordmeister breit. Manuer Neuer verriet aber, warum man sich auf die "heißen Monate" in 2022 freuen könne.

Verabschiedete sich mit einem Sieg in die Winterpause: Manuel Neuer. imago images/kolbert-press

"Wir können froh über die Leistung heute sein", sagte Leroy Sané nach dem Sieg über den VfL Wolfsburg bei "Sat 1" und zeigte sich anschließend auch zufrieden mit dem Verlauf der gesamten Hinrunde.

43 Punkte holten die Bayern aus den ersten 17 Spielen und stellten dabei mit 56 Treffern einen neuen Tor-Rekord auf - damit macht die Nagelsmann-Elf auch Jagd auf den bisherige Bestmarke von 101 Saisontoren in der Spielzeit 1971/72. 19 Bayern-Tore gingen bisher auf die Kappe von Robert Lewandowski, der mit seinem Treffer zum 4:0-Endstand sein 43. Tor im Kalenderjahr 2021 markierte und damit den bisherigen Rekordhalter Gerd Müller (42 in 1972) auf Platz zwei verwies.

Gute Kontrolle ist mir lieber als zehn Chancen und zehn Gegenchancen. Julian Nagelsmann

"Ich habe mich sehr gefreut. Lewy hat ein sehr gutes Spiel gemacht", sagte Trainer Julian Nagelsmann dazu und zeigte sich insgesamt happy mit der "sehr zufriedenstellenden" Hinrunde und dem Auftritt gegen Wolfsburg, vor allem in der zweiten Hälfte. "Der Schlüssel war, dass wir in der zweiten Halbzeit im Gegenpressing unheimlich scharf waren. In der ersten Hälfte hatten wir auch viel Ballbesitz, aber nur einen guten Ballgewinn", gab der 34-Jährige zu Protokoll.

Bei DAZN hob Nagelsmann explizit hervor, wie sehr es ihm gefallen habe, dass seine Mannschaft "sehr gute Kontrolle" über das Spiel hatte. Dafür nehme er auch in Kauf, dass man mal nicht so viele Chancen habe. "Gute Kontrolle ist mir lieber als zehn Chancen und zehn Gegenchancen."

Neuer freut sich auf die Champions League

Letztlich sei der Sieg "auch in der Höhe verdient" gewesen, meinte Nagelsmann und war damit auf einer Linie mit Manuel Neuer, der zwar betonte, dass es "nicht so leicht ist, wenn da zwei Busse parken", zugleich aber sagte, dass Tore "nur eine Frage der Zeit" waren.

Neuer war mit der Hinrunde ebenfalls zufrieden. "Wir hatten ein paar negative Spiele, das Pokal-Aus, die Niederlage gegen Frankfurt, aber im Großen und Ganzen haben wir gegen Topmannschaften gute Leistungen gezeigt", sagte der Kapitän und blickte voller Zuversicht aufs kommende Jahr: "Deswegen können wir uns auf die heißen Monate freuen - und auf die Champions League."