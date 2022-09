Neuer Freiburger Hauptsponsor vor ungewisser Zukunft

Freiburgs neuer Hauptsponsor Cazoo war von Beginn an umstritten. Nun kündigte der britische Online-Gebrauchtwagenhändler den Rückzug aus dem EU-Markt und den dortigen Partnerschaften an. Im kicker-Interview bezieht SC-Vorstand Oliver Leki Stellung.

Im Sommer löste Cazoo die regionale Molkerei Schwarzwaldmilch als Hauptsponsor auf der Freiburger Trikotbrust ab. Der britische Online-Gebrauchtwagenhändler wirtschaftet als 2019 gegründetes Start-up bisher äußerst defizitär, hatte laut dem "Manager Magazin" bis Ende 2021 Verluste in Höhe von 775 Millionen Euro angehäuft. Das ist eine ganz andere Unternehmensauffassung als die des seit Jahren seriös, nachhaltig und selbst in den drei Geschäftsjahren unter Pandemieeinfluss mit Gewinn wirtschaftenden Sport-Club.

Man hat auch keine endlose Anzahl an potenziellen Hauptsponsoren. Oliver Leki

Auch wenn die Geschäftsidee von Cazoo, den Gebrauchtwagenhandel zu digitalisieren und nachhaltiger zu machen nicht schlecht klingt, schien diese Partnerschaft von vorneherein nicht ideal zu passen. Der neue Hauptsponsor war auch unter den Freiburger Fans von Beginn an umstritten. Hat der SC einfach das monetär beste Angebot angenommen? "Nein", widerspricht Oliver Leki, SC-Vorstand für Finanzen, Marketing und Organisation im kicker-Interview (Montagsausgabe), "aber man hat auch keine endlose Anzahl an potenziellen Hauptsponsoren. Inhalte und wesentliche Grundwerte müssen zusammenpassen."

"Gesamte Entwicklung und die Entscheidung haben uns sehr überrascht"

Die haben für Leki bei Vertragsabschluss respektive Verkündung des Deals am 13. April 2022 offenbar zusammengepasst. Die Meinung des Freiburger Vorstands könnte in diesen Tagen allerdings eine Änderung erfahren. Vorige Woche kündigte Cazoo an, sich aus dem EU-Markt zurückzuziehen und sich auf seinen Kernmarkt in Großbritannien zu konzentrieren. Wie passt das mit dem erst zu Beginn der aktuellen Saison gestarteten Engagement auf dem Freiburger Trikot zusammen? "Uns haben die gesamte Entwicklung und die Entscheidung von Cazoo über die zukünftige Unternehmensstrategie im europäischen Markt sehr überrascht", räumte Leki ein.

Cazoo hat einen gültigen Vertrag als Haupt- und Trikotsponsor des SC Freiburg. Oliver Leki

Welche Konsequenzen diese Ankündigung für die Partnerschaft haben könnte, vermochte Leki noch nicht zu sagen, betonte lediglich: "Cazoo hat einen gültigen Vertrag als Haupt- und Trikotsponsor des SC Freiburg."

Cazoo-Sprecher: "Geordnetes Zurückfahren dieser Geschäftsbeziehungen"

Nach dem kicker-Gespräch mit Leki zitierte das Online-Portal "Sportspromedia.com" einen Cazoo-Sprecher wie folgt: "Wir haben eine Reihe von Partnerschaften auf dem europäischen Festland und wir werden mit unseren Partnern daran arbeiten, ein geordnetes Zurückfahren dieser Geschäftsbeziehungen sicherzustellen." In den europäischen Topligen werben derzeit auch Bologna, Marseille und Real Sociedad mit Cazoo auf der Trikotbrust.

Man darf gespannt sein, was diese jüngste Aussage konkret bedeutet. Der SC hat den gültigen Sponsoren-Vertrag auf seiner Seite, aber sicher nicht damit gerechnet, dass der Deal mit dem neuen Hauptsponsor so schnell auf unsicheren Füßen stehen und es unter Umständen zu juristischen Auseinandersetzungen kommen könnte.

50+1, Champions-League-Reform, Auslandsvermarktung der Bundesliga, Wachstum beim SC auf allen Ebenen, positive Effekte und kleinere Baustellen rund um das neue Stadion, das Minusgeschäft 3. Liga als Teil des SC-Konzeptes und der nächste Jahresüberschuss - auch zu diesen Themen äußert sich Leki im großen kicker-Interview (Montagsausgabe oder hier als eMagazine).