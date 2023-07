Neuer Flügelspieler "begeistert": Nürnberg holt Hungbo aus Watford

Der 1. FC Nürnberg hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Vom FC Watford schließt sich Joseph Hungbo dem Zweitligisten an.

Wie der Club am Mittwochnachmittag bekanntgab, erhält der rechte Flügelspieler die Rückennummer 23. Über Vertragsdetails wurde nichts bekannt.

"Wir sind froh, dass wir Joe für unseren Weg beim Club begeistern konnten", wird FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe auf der Vereins-Website zitiert. "Mit seiner Physis, Schnelligkeit und seinem besonderen linken Fuß bietet er uns auf dem rechten Flügel einen spannenden Mix an."

Hungbo wechselte im Jahr 2019 von Crystal Palace nach Watford, für die Hornets bestritt er in den letzten vier Jahren 17 Pflichtspiele. Allerdings wurde der 23-Jährige während seiner Zeit in Watford mehrfach ausgeliehen. So in der Saison 2021/22, für den schottischen Verein Ross County erzielte er sechs Tore. Hungbo wurde zum besten Nachwuchsspieler der schottischen Premier League gewählt und erzielte das "Tor der Saison". In der Rückrunde der letzten Saison war Hungbo an Huddersfield Town ausgeliehen, für den Championship-Klub erzielte er in 14 Spielen drei Tore.

Hungbo: "Der FCN hat immer noch eine krasse Strahlkraft"

"Ich bin als Fußballer das erste Mal auf dem Festland und schon sehr gespannt, was mich in Nürnberg erwartet", sagte Hungbo. "Der FCN hat immer noch eine krasse Strahlkraft, eine große Fangemeinde und fast immer 30.000 Zuschauer bei Heimspielen im Stadion. Ich freue mich jetzt schon sehr darauf, dort zum ersten Mal aufzulaufen"." Hungbo soll bereits am Mittwochnachmittag mit seinen neuen Kollegen trainieren.

Mit Hungbo steht der fünfte Neuzugang Nürnbergs für die Spielzeit 2023/24 fest. Zuvor wechselten bereits Ivan Marquez, Daichi Hayashi, Ahmet Gürleyen sowie Kanji Okunuki an den Valznerweiher.

Erst kurz zuvor hatte der 1. FCN den Abgang von Kwadwo Duah offiziell gemacht. Der Schweizer, mit elf Toren in der vergangenen Saison Top-Torjäger der Franken, wechselt wie erwartet zu Ludogorez Rasgrad.