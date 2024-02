Neuer fehlt erneut im Bayern-Training - Duo zurück - Kim im Flieger

Der FC Bayern steckt mitten in der Vorbereitung auf das Topspiel gegen Leverkusen. Personell sieht es immer besser aus - mit zwei Ausnahmen.

Um 10.30 Uhr versammelte Thomas Tuchel die Profis des FC Bayern am Mittwoch zur zweiten Einheit der Woche, und nach den Geburtstagswünschen für Leon Goretzka am Dienstag begann auch das Training tags darauf mit grinsenden Gesichtern - vor allem beim Trainerteam.

Joshua Kimmich meldete sich ebenso rechtzeitig vor dem Kracher in Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zurück wie Dayot Upamecano. Beide etatmäßigen Stammspieler hatten sich vor zwei Wochen im Nachholspiel gegen Union Berlin (1:0) verletzt - Upamecano unmittelbar vor der Pause am Oberschenkel, Kimmich kurz vor Schluss an der Schulter. Sie absolvierten Teile des Mannschaftstrainings und sollen behutsam herangeführt werden.

In Kimmichs Abwesenheit hat sich Eigengewächs Aleksandar Pavlovic als doppelter Torschütze hervorgetan, für Upamecano sprang Neuzugang Eric Dier ein und überzeugte mit all seiner Routine neben Matthijs de Ligt, der nach schwierigen Monaten auch langsam wieder Fuß fasst.

Offen bleibt, wie viel Restrisiko bei Kimmich und Upamecano besteht. Für den französischen Innenverteidiger ist es bereits die zweite Oberschenkelverletzung in dieser Spielzeit, er hatte sich in der Hinrunde nach kurzer Pause notgedrungen frühzeitig zurückgemeldet und im Topspiel in Dortmund (4:0) gleich getroffen. Nun hat Tuchel mehr Optionen, zumal Min-Jae Kim nach dem Asien-Cup-Aus mit Südkorea im Halbfinale (0:2 gegen Jordanien) bereits am Mittwochnachmittag in München zurückerwartet wird und am Donnerstag trainieren soll.

Verspürt Mittelfeldmann Kimmich keine Schmerzen mehr, wird Tuchel automatisch vor die Frage gestellt, ob jemand von der Sechs weichen muss - und wenn ja, wer.

Neuer verspürt leichte Knieprobleme

Leichte Zweifel bestehen derweil bei Manuel Neuer, der mit leichten Knieproblemen erneut pausierte. Der Torhüter und Kapitän wird nach seiner monatelangen Pause im vergangenen Jahr am besten wissen, wie sein Körper reagiert. Lieber setzt der 37-Jährige noch einmal mit dem Training aus und steht dafür am Samstag zwischen den Pfosten. Neuzugang Bryan Zaragoza (grippaler Infekt) musste ebenfalls nochmal aussetzen.