Neuer fällt in den kommenden Wochen aus

Manuel Neuer unterzog sich überraschend einer Knie-OP und wird den Bayern daher in den kommenden Wochen fehlen.

Am Samstag stand Manuel Neuer zwischen den Pfosten und trug dazu bei, dass die Bayern das Topspiel gegen RB Leipzig mit 3:2 gewannen und Platz eins in der Tabelle festigten. Persönlich stellte er dabei sogar einen Rekord ein, da er durch seinen 310. Sieg in der Bundesliga zu Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn als Spieler mit den meisten Bundesligasiegen aufschloss.

Am Sonntag meldeten die Münchner nun aber, dass sich der Nationaltorhüter einer Operation am rechten Kniegelenk unterzogen hat und man aus diesem Grund in den kommenden Wochen auf ihn verzichten müsse.

Einsatz in Salzburg nicht möglich

"Wir alle im Verein und die ganze Mannschaft wünschen Manuel eine gute und rasche Genesung und wir sind sicher, dass er schon bald wieder topfit bei uns ist", wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer Klubmitteilung zitiert.

Der 35-Jährige bestritt in der laufenden Saison 20 Ligaspiele und war wesentlich daran beteiligt, dass die Münchner mit gerade mal 21 Gegentoren die beste Abwehr der Liga stellen.

Im Hinblick auf die Ausfalldauer wurden die Bayern nicht konkret, allerdings teilten sie mit, dass der Kapitän "in den kommenden Wochen" ausfallen wird. Das bedeutet, dass er nicht nur das kommende Bundesligaspiel in Bochum am Samstag (15.30 Uhr) verpassen wird, sondern unter anderem auch das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League bei RB Salzburg am darauffolgenden Dienstag (21 Uhr).

Neuer selbst gab sich betont gelassen. "Hey Leute, ich hatte heute eine kleine OP am Knie", teilte der 35-Jährige via Instagram mit und postete ein Foto im Krankenbett mit erhobenem Daumen. "Alles ist super gelaufen, sodass ich zeitnah mit dem Aufbautraining beginnen kann."