Neuer: "Es war bitter und frustrierend"

Auch Manuel Neuer (36) lobte den Kollegen Yann Sommer (33), der im Tor der Borussia aus Mönchengladbach beim 1:1 am Samstagabend lediglich einen Bayern-Treffer gestattet und überragend gehalten hatte.

"Gegen uns hat er fast immer seine besten Leistungen in einer Saison gezeigt", sagte der Münchner Keeper und Kapitän. "Ein bisschen Cleverness wäre von unserer Seite angebracht gewesen. Ein paar Mal hat er spekuliert, und wenn man ihn dann auf dem falschen Fuß erwischt, hätten wir noch mehr Tore erzielen können." Der kicker stellte Neuer nach der Partie diese Fragen:

Herr Neuer, es gab gegen Mönchengladbach viele Torchancen für den FC Bayern, aber lediglich einen Treffer. Ist der FC Bayern trotz des 1:1 weiterhin in Topform? Oder zeigte dieses Spiel, dass man Ihre Mannschaft sehr wohl ärgern kann?

Neuer: "Wir sind auf jedem Fall weiterhin im Flow. Wir haben eine gute Leistung gezeigt, viel Druck auf das gegnerische Tor gemacht und uns viele Chancen herausgespielt. Mit der Art und Weise können wir sehr zufrieden sein, aber nicht mit dem Ergebnis. Solche Spiele gibt es im Fußball, das war bitter. In anderen Sportarten wäre es nicht so gelaufen. Aber im Fußball gehört es dazu."

Sind die vielen Chancen ein Argument für diesen variablen Angriff ohne Mittelstürmer? Oder ein Gegenargument, weil es nur einen Treffer gab?

Neuer: "Sie sind ein Argument dafür. Gerade gegen eine Mannschaft, die sehr tief stand, haben wir sehr viele Torchancen herausgespielt. Das ist nicht so leicht und ein klares Plus für uns."

Wie bewerten Sie es in diesem Zusammenhang, dass der Innenverteidiger Matthijs de Ligt in der Schlussphase als Mittelstürmer ran musste?

Neuer: "Er kam sogar zu zwei guten Chancen. Mit seiner Volleyabnahme hatte er ein bisschen Pech. Mit seinem Körper und seiner Dynamik, mit der er in die Bälle reinfliegt, ist er vorne eine Wucht. In Bochum hat er so ja schon ein Tor erzielt. Von daher war es eine gute Idee vom Trainerteam."

Hat es Ihnen als Torwart Spaß gemacht, von hinten zu sehen, was da vorne abging? Oder war es für Sie nur Frust? Von der Tribüne aus gesehen, war es ein mitreißendes Spiel.

Neuer: "Da hatten ja nicht alle ein Bayern-Trikot an (lächelt gequält). Es ist schon frustrierend zu sehen. Die Art und Weise war top. Aber man wartet halt die ganze Zeit darauf, dass etwas passiert.

Die Fragen stellte Karlheinz Wild.