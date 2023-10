Neuer erhält grünes Licht für die Partie in Mainz

Gut zehn Monate nach seinem Unterschenkelbruch steht Bayerns Kapitän kurz vor dem Comeback. Wie der kicker angekündigt hatte, erhielt Manuel Neuer in dieser Woche von Seiten der Ärzte und seinem Torwarttrainer Michael Rechner die Freigabe für seine Rückkehr. Entscheiden wird es der Keeper nun in Absprache mit Chef-Trainer Thomas Tuchel.

Wie der kicker bereits am Montag berichtet hatte, sollte Manuel Neuer aller Voraussicht nach in dieser Woche grünes Licht für sein Comeback erhalten. Dies ist nach kicker-Informationen nun geschehen. Die verantwortlichen Mediziner beim FC Bayern sowie Torwarttrainer Michael Rechner haben ihr "Go" gegeben. Jetzt liegt es an der Absprache zwischen dem Kapitän und Chefcoach Thomas Tuchel, die wohl kurzfristig entscheiden werden, ob der 37-Jährige bereits am Samstag in Mainz (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) - nach dann zehn Monaten Pause - wieder im Tor steht.

Der fünfmalige Welttorhüter hatte die Länderspielpause für die letzten Züge seiner Rückkehr genutzt. Dafür absolvierte er neben dem üblichen Torwarttraining mit den Kollegen Daniel Peretz und Sven Ulreich, der ihn klasse vertrat in dieser laufenden Saison, auch die Einheiten mit den Amateuren, um die Intensität hochzuhalten und sich dem Wettkampfmodus anzunähern.

Trainer Tuchel gefällt die Entwicklung seiner Nummer 1 und sagte zuletzt, dass Neuer selbst entscheiden dürfe, wann er wieder auf dem Feld stehen möchte. Gegen Ende der Woche werden sich der Chefcoach und der Torhüter unterhalten, die Situation nochmals einschätzen und dann die für Neuer beste Option wählen.

Neuer hatte sich im Dezember vergangenen Jahres bei einer Skitour einen Unterschenkelbruch zugezogen, musste zweimal operiert werden. Nach einem kleinen Dämpfer während der Saisonvorbereitung, als die Wade schmerzte und eine Platte entfernt werden musste, ging es peu à peu aufwärts. Die Werte haben sich verbessert. Nun scheint das Comeback sehr nahe zu liegen. Ob nun in Mainz, in Istanbul oder gegen Darmstadt - Neuer ist wieder fit.