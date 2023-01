Neuer ELF-Spielplan für 2023: Saison startet mit Kracher in Düsseldorf

Anfang Juni startet die European League of Football in ihre dritte Saison. Der neue Spielplan hält am ersten Spieltag direkt einige interessante Partien bereit.

In der noch jungen Historie der ELF kam es bisher zu zwei Endspielen - beide Male mit Beteiligung der Hamburg Sea Devils, die allerdings sowohl 2021 gegen Frankfurt Galaxy (30:32) als auch im ELF-Bowl der vergangenen Saison gegen die Vienna Vikings (15:27) das Nachsehen hatten.

Frankfurt Galaxy bei Rhein Fire zu Gast

Am 3. Juni erfolgt der Startschuss für die Saison 2023, an dem die amtierenden Champions aus Wien aufgrund ihrer Bye Week allerdings keinen direkten Anteil haben werden. Anders sieht es dagegen beim letztjährigen Final-Gegner der Vikings aus: Für die Sea Devils beginnt die neue Spielzeit mit einem Auswärtsspiel bei den Panthers Wroclaw.

Einen echten Kracher hat der Saisonauftakt auch direkt zu bieten, denn am Sonntag, den 4. Juni kommt es beim Gastspiel von Frankfurt Galaxy bei Rhein Fire in Düsseldorf direkt zum Aufeinandertreffen zweier Erzrivalen.

Munich Ravens starten mit Heimspiel

Als eine von sechs neuen Franchises geht 2023 mit den Munich Ravens auch ein weiterer Teilnehmer aus Deutschland an den Start. Die Münchener, die wie die Milano Seamen (Italien), die Helvetic Guards (Wil, Schweiz), die Fehervar Enthroners (Ungarn), die Prague Lions (Tschechien) und das Paris Football Team (Frankreich) neu in der ELF sind, starten ebenfalls am 4. Juni mit einem Heimspiel gegen die Raiders Tirol. Aufgrund des Ausstiegs der Istanbul Rams ist die European League of Football damit ab der kommenden Saison mit 17 Teams besetzt, die sich in drei Division unterteilen.

Am ersten Wochenende im September (2. und 3. September) gehen die letzten Partien der Regular Season vonstatten, ehe es dann in den Play-offs um den Einzug ins Championship Game am 24. September in Duisburg geht.