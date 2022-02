Neuer EA-Quartalsbericht: Umsatz steigt, Gewinn sinkt

Electronic Arts (EA) hat seinen Quartalsbericht zu den Monaten Oktober bis Dezember 2021 vorgestellt: Der Umsatz ist gestiegen, der Gewinn hingegen gesunken.

Die Größenordnungen, über die in den vergangenen Wochen im Gaming- und eSport-Sektor berichtet wurden, sind beeindruckend. Microsoft kaufte Activision Blizzard für knapp 70 Milliarden US-Dollar, das saudische Unternehmen Savvy übernahm ESL und FACEIT für rund 1,5 Milliarden und zuletzt erwarb Sony das Entwicklerstudio Bungie für 3,6 Milliarden US-Dollar.

Da passen die neuen Zahlen im Quartalsbericht von EA perfekt ins Bild: Der Entwickler generierte im Oktober, November und Dezember 2021 einen Netto-Umsatz von 1,789 Milliarden US-Dollar. Im Vergleichszeitraum des Jahres 2020 belief sich der Netto-Umsatz noch auf 1,673 Milliarden - die Steigerung beträgt folglich knapp sieben Prozent.

Gewinn im Q3-Vergleich weniger als ein Drittel

Übrig blieben EA von diesen 1,789 Milliarden US-Dollar allerdings lediglich 66 Millionen als Netto-Gewinn, 2020 waren es noch 211 Millionen gewesen. Zu erklären ist diese Diskrepanz mit den operativen Ausgaben, die im dritten Quartal des Fiskaljahres 2022 mit 1,056 Milliarden US-Dollar um mehr als 200 Millionen höher ausfielen als noch in Q3 2021.

Auch im Zwölf-Monate-Vergleich - endend jeweils zum 31. Dezember - ist der Netto-Gewinn 2021 gegenüber 2020 von 1,179 Milliarden US-Dollar auf 640 Millionen eingebrochen. Andererseits konnte EA im vergangenen Jahr insgesamt Aktien im Wert von 1,3 Milliarden zurückerwerben, was 187 Prozent des Werts aus 2020 bedeutet.

"Größtes Quartal der Unternehmensgeschichte"

"Q3 war das größte Quartal in der Unternehmensgeschichte bezüglich der Netto-Buchungen, der zugrunde liegenden Rentabilität und der Cash-Generierung", zeigt sich CFO Blake Jorgensen im Rahmen des Berichts zufrieden. Besagte Netto-Buchungen werden von EA im gesamten Jahr 2021 auf 7,254 Milliarden US-Dollar beziffert.

Das EA-Netzwerk an einzigartigen und aktiven Accounts konnte derweil auf einen Umfang von mehr als 540 Millionen ausgebaut werden. Der Anteil dieser EA-Accounts an der Weltbevölkerung beträgt folglich knapp 6,8 Prozent - eine eindrucksvolle Quote. Im Fiskaljahr 2022 haben die Spieler beinahe 20 Prozent mehr Zeit in den EA-Titeln verbracht als 2021.

Gewinn-Verdopplung in Q4 prognostiziert

EA lieferte in seinem Bericht zudem einen kalkulierten Ausblick zum vierten Quartal im Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 2022. Prognostiziert wird ein Netto-Umsatz von 1,759 Milliarden US-Dollar sowie ein Netto-Gewinn von 130 Millionen. Der Gewinn soll demnach im Vergleich zu Q3 fast verdoppelt werden.

