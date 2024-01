Neuer Dreierspezialist für den MBC: Dunn kehrt in die BBL zurück

Der MBC hat seine Dreierschwäche adressiert und den in der BBL gut bekannten Jhonathan Dunn bis Saisonende verpflichtet. Bereits am Sonntag soll er sein Debüt feiern.

In der Vorsaison noch für Ludwigsburg in der BBL aktiv: Jhonathan Dunn. IMAGO/Eibner

Der Syntainics MBC hat sich bis zum Saisonende mit dem US-Amerikaner Jhonathan Dunn verstärkt. Wie der Tabellen-14. der BBL am Mittwoch mitteilte, wechselt der 25 Jahre alte Shooting Guard vom mexikanischen Meister Fuerza Regia Monterrey bis Saisonende nach Weißenfels.

Mit der Verpflichtung des bundesligaerfahrenen Dreier-Spezialisten, der in der BBL bereits für die MHP Riesen Ludwigsburg auflief, reagiert der seit vier Spielen sieglose MBC auf die eigene Schwäche von Downtown: 8,5 Dreier pro Partie und eine Trefferquote von 30,1 Prozent sind die schwächsten Werte der Liga.

"Jhonatan hat in der Bundesliga bereits sein Können unter Beweis gestellt. Er hat in dieser Saison durchgängig auf hohem Niveau gespielt und ist körperlich fit. Wir planen, dass er bereits am Donnerstag mit der Mannschaft trainiert", kommentierte Head Coach Predrag Krunic die Neuverpflichtung. "Ich bin optimistisch, dass er schon am Sonntag gut integriert sein wird. Seine Physis, Dynamik und seine Fähigkeit, aus der Distanz zu punkten, werden uns weiterhelfen."

Dunn verzeichnete in seinen 33 BBL-Einsätzen für Ludwigsburg in der Saison 2022/23 eine starke Dreierquote von 40,5 Prozent (bei 6,7 Versuchen pro Partie) und erzielte 13,8 Punkte pro Partie in der Hauptrunde. Der MBC trifft am kommenden Sonntag auf Aufsteiger und Mit-Konkurrent um den Klassenerhalt Tigers Türbingen.