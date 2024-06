Neuer Donnarumma-Konkurrent: PSG verpflichtet Safonov

PSG hat den Nachfolger von Keylor Navas vorgestellt: Aus Krasnodar wechselt Matvei Safonov in die französische Hauptstadt.

Was sich bereits seit geraumer Zeit angedeutet hatte, ist nun offiziell: Paris St. Germain verpflichtet Torhüter Matvei Safonov vom russischen Erstligisten FK Krasnodar. "Ich freue mich sehr, zu Paris Saint-Germain zu kommen, einem der größten Vereine der Welt, was seine Geschichte und seine Erfolge angeht. Ich kann es kaum erwarten, meine neuen Mannschaftskameraden kennenzulernen, meine neuen Farben zu verteidigen", so der Neuzugang.

Der 25-Jährige folgt auf Keylor Navas, dessen Vertrag am Ende des Monats ausläuft. Ob Safonov auch die Rolle des Routiniers übernimmt, ist fraglich. Denn Medienberichten zufolge zahlt der französische Double-Sieger inklusive Bonuszahlungen rund 20 Millionen Euro für den Neuzugang - PSG-Rekordablöse für einen Schlussmann. Dementsprechend kommt er sicherlich nicht als etatmäßige Nummer zwei, sondern wird Stammkeeper Gianluigi Donnarumma herausfordern.

Schwächen im Spiel mit dem Ball

Die Pariser dürfen sich auf einen Schlussmann freuen, zu dessen Stärken die Strafraumbeherrschung zählt. Seine Schwäche ist allerdings das Spiel mit dem Ball, genau wie bei Donnarumma.

Safonov stand bereits in der Jugend bei Krasnodar zwischen den Pfosten und debütierte 2017 für die erste Mannschaft. Drei Jahre später übernahm er bei seinem Ausbildungsverein schon das Kapitänsamt. Insgesamt verabschiedet sich der Torhüter, der in der französischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2029 unterschrieb, nach 175 Einsätzen (53 ohne Gegentor) für die erste Mannschaft aus Kransodar.