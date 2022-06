Neuer: "Das war für uns ein wichtiger Meilenstein"

Nach drei Remis hat die deutsche Mannschaft am Dienstagabend in überzeugender Art und Weise mit 5:2 gegen Italien gewonnen. So sahen die Beteiligten die Begegnung.

Hansi Flick (Bundestrainer): "Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Respekt, im vierten Spiel so eine Leistung abzurufen. Alles, was wir uns vorgenommen haben, hat die Mannschaft bravourös gemacht. Es war ein Stresstest, wir haben nach drei Unentschieden einen Sieg gebraucht für das Selbstvertrauen. Wir haben nach dem ersten Tor gesehen, was möglich war. Klar haben wir nicht alles top gemacht, aber da wollen wir heute nicht drüber reden."

Flick über Timo Werner: "Ich freue mich für Timo, dass er zwei Tore gemacht hat, das ist für einen Torjäger enorm wichtig. Ich hoffe, dass es ihm Sicherheit gibt. Es war sehr wichtig mit dem Sieg in den Urlaub zu gehen, für ihn ist das auch ein schönes Gefühl."

Ilkay Gündogan (Torschütze zum 2:0): "Wir haben phasenweise richtig guten Fußball gespielt, die Angriffe waren richtig schön und wir haben hochverdient das Spiel gewonnen. Die zwei Gegentore am Ende der Partie waren ein bisschen unnötig. Nichtsdestotrotz war die Leistung sehr gut. Natürlich möchten wir da in den nächsten Länderspielern weitermachen."

Gündogan zum guten Spiel, auch im deutschen Mittelfeld um Mitspieler Joshua Kimmich: "Die Raumaufteilung war richtig gut, jeder wollte den Ball haben, wir hatten gute Ballstafetten mit wenigen Kontakten und haben dadurch das Spiel schnell gemacht. Wenn wir so weitermachen wie heute, werden es viele Mannschaften sehr schwer gegen uns haben."

Gündogan zur Nations-League-Gruppe 3 (Liga A), in der Deutschland jetzt Zweiter ist: "Das ist eine hochattraktive Gruppe, Fußball auf sehr hohem Niveau. Wenn du an einem Tag nicht bereit bist, wirst du gnadenlos bestraft. Heute waren es die Italiener (2:5 gegen Deutschland, d.Red.) und die Engländer (0:4 gegen Ungarn, d.Red.) nicht."

Manuel Neuer (Torwart und Kapitän der DFB-Elf): "Wir haben an uns geglaubt, sind mit Selbstvertrauen auf den Platz gegangen. Es hat von Anfang an gut funktioniert. Man hat gemerkt, wir wollen das Spiel dominieren, wir haben mit breiter Brust gespielt."

Neuer zu den zwei späten Gegentoren: "Klar sind die Gegentore immer ärgerlich. Lass' uns heute nicht darüber reden."

Neuer über die Bedeutung des Sieges: "Das Spiel hat schon eine gute Aussagekraft. Es sind alles Nationen gewesen, die ernst zu nehmen sind, egal ob England, Ungarn oder Italien jeweils war. Wir haben uns jetzt klar gegen Italien durchgesetzt, das war uns ein wichtiger Meilenstein erstmal."

Timo Werner (Doppeltorschütze): "Wir haben zum ersten Mal in den vier Spielen das umgesetzt, was wir können und wollten. Den Gegner früh stören, danach Ballgewinn, schnell umschalten nach vorne und uns dann auch belohnen. Das hat die letzten Spiele nicht so geklappt, heute haben wir es gut auf den Platz gebracht."

Werner zu seinem Doppelpack: "Tore sind immer gut für einen Stürmer, in meinem Fall doppelt und dreifach, wenn man nach jedem Spiel angezählt wird und in der Kritik steht. Ich gebe mein Bestes wie jeder in der Mannschaft, da sind Tore natürlich doppelt gut. Dass ich gerade nicht der bin, der ich vor einiger Zeit noch war, ist auch klar nach den letzten Wochen und Monaten im Verein. Ich arbeite gerade daran, da wieder hinzukommen. Man darf nicht aufgeben, muss immer weitermachen, dann wird das schon."