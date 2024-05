Neuer Dacia Duster: Auch weiterhin ein Preisbrecher-SUV

Preisgünstiger als bei Dacia dürfte man nirgendwo an ein fabrikneues SUV kommen. Billigware ist der Duster aber nicht. Respekt erarbeitet sich die neue und dritte Generation mit nunmehr teilelektrifizierten Antrieben, einem verbesserten Sicherheitsniveau und schlauen Detaillösungen. Der Dacia Duster III im ersten Test:

Werbekampagnen für Autos hat es schon viele gegeben. Nur wenige aber sind wirklich im Gedächtnis haften geblieben: "Er läuft und läuft und läuft" für den VW Käfer etwa, oder "Nichts ist unmöglich" für Toyota. Und dann war da noch Ex-Nationalspieler und Ex-Bayern-Profi Mehmet Scholl, der 2013 auf einem sehr elitären Golfplatz vor sehr elitärem Publikum in einen sehr unelitären Dacia Duster stieg, den eine Stimme aus dem Off als "Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen" anpries.

Abwerben von Edelmarken

"Das war eine geniale Kampagne", freut sich Dacia-Sprecher Andreas Lübeck noch heute, fügt aber einschränkend "in ihrer Zeit" hinzu. Denn die einstige Billigmarke sieht sich inzwischen mindestens eine Stufe weiter oben auf der Karriereleiter angekommen. Nicht mehr der Preis an sich soll zählen, sondern das Preis-Leistungsverhältnis - also das, was die Kunden für ihr Geld bekommen. Dies, so heißt es, locke mittlerweile sogar Mercedes-Kunden, die genug von den hochpreisigen Stuttgarter Luxus-Kapriolen haben, ins Lager der rumänischen Renault-Tochter.

Der Duster steht exemplarisch für diese Entwicklung. Als er 2010 auf den Markt kam, hat er das SUV quasi demokratisiert. Und auch in neuer und dritter Generation bleibt er der wohl kostengünstigste Vertreter seiner Gattung. Der Einstiegspreis liegt bei 18.950 Euro, und selbst die teuerste Modellvariante hält sich mit 27.350 Euro eine ganze Ecke von dem entfernt, was anderswo oft nur die Untergrenze ist.

Schicke Details: Die Leuchtengrafik ist ebenso moderner geworden wie der Dacia-Schriftzug am Heck. Hersteller

Doch technisch und optisch setzt der Duster III ein sehr erwachsenes Ausrufezeichen. So zieht er auf die sogenannte CMF-B-Plattform der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz um, die auch teilelektrifizierte Antriebe erlaubt. Gleichzeitig entwickelt sich das Outfit hin zu mehr Selbstbewusstsein und Prägnanz, man kann sich bestens mit dem Dacia-SUV sehen lassen. Unterfahrschutz, Seitenschutzleisten, Radkastenverkleidungen und die typischen "Schnorchel" auf den Vordertüren transportieren einen robusten Offroadcharakter, gefertigt sind die Details aus einem Material namens Starkle, das zu einem Fünftel aus recyceltem Polypropylen besteht. Größer als den Vorgänger hat Dacia den Duster indes nicht gebaut, 4,34 Meter sind ein bewährt kompaktes Längenmaß.

Kein Chrom, kein Leder

Kunststoff prägt auch den ebenso geräumigen wie pflegeleichten Innenraum, jedoch ist das verbaute Hartplastik kein hässliches, es passt zu der robusten Romantik des Duster, käme er mit feinen Stöffchen, Chrom und Leder um die Ecke, würde das schon an Selbstverleugnung grenzen. Das Basismodell "Essential" kombiniert Analoginstrumente mit einem kleinen 3,5-Zoll-Display und einem Halter fürs Handy, über das viele Funktionen laufen. Erst ab "Expression" gibt es ein digitales Tachodisplay plus 10,1-Zoll-Touchscreen, die Rolle des Navigators übernimmt aber immer noch Smartphone, was gerade von einem jüngeren Publikum ohnedies präferiert wird. Die Verbindung über Apple CarPlay oder Android Auto wird kabellos hergestellt. Das Media-Nav-Live-Paket mit vernetztem Navigationssystem, Echtzeit-Verkehrsinformationen und Arkamys-Soundsystem samt sechs Lautsprechern ist nur in der höchsten Ausstattungsstufe "Journey" serienmäßig, für die "Expression"-Variante kann es immerhin als Option ausgewählt werden und kostet dann 500 Euro.

Auch ein recht schlaues Detail hält der Duster vor. Es heißt YouClip und meint ein System aus verschiedenen Befestigungspunkten, in denen die Halter für Zubehör von Taschenlampe über Handy bis hin zum Tablet ihren Platz finden.

Was die Antriebe betrifft, gibt es zwei Punkte, bei denen Kunden mit der Stirn runzeln könnten. Zum einen lässt sich der Duster nicht mehr als Diesel bestellen, der im SUV-Segment ja doch eine nach wie vor beliebte Option ist. Und zum anderen macht sich die inzwischen sehr geschätzte Automatik rar, sie bleibt ausschließlich einem einzigen Modell vorbehalten. Der Reihe nach:

· Wer beim günstigen Basismodell einsteigen möchte, muss ein Herz für Autogas haben, denn der 74 kW/101 PS starke Eco-G 100 mit seinem Einliter-Dreizylindermotor ist sowohl mit LPG als auch mit Benzin zu betreiben. Bevorratet werden die Kraftstoffe in zwei 50-Liter-Tanks, Dacia stellt eine Reichweite von insgesamt 1300 Kilometern in Aussicht.

· Neu ins Programm aufgenommen wird der mildhybridisierte TCe 130, bei dem der 1,2-l-Dreizylinder-Turbobenziner Unterstützung durch einen 48-Volt-Startergenerator erfährt. Die Leistung beträgt 96 kW/131 PS. Den TCe 130 gibt es wahlweise mit Front- oder Allradantrieb. Die robuste 4x4-Variante, sagt Dacia, erfreut sich auch bei Jägern oder Forstwirten großer Beliebtheit. Ihnen hilft der Duster mit 217 Millimetern Bodenfreiheit und Böschungswinkeln von bis zu 31 Grad vorn und 36 Grad hinten über unwegsames Gelände, ferner mit einer Bergabfahrhilfe und der sogenannten Terrain Control, die fünf Fahrprogramme vorsieht, unter anderem für Schnee, Sand und härteren Offroadeinsatz. Und schließlich ist da noch das All-Road-Info-System, das auf dem Zentralmonitor Informationen wie Seitenneigung, Gefälle oder die Kraftverteilung kommuniziert. Geschaltet wird ausschließlich über ein manuelles Sechsganggetriebe, leider, nicht auszuschließen ist aber, dass Dacia dem TCe 130 doch noch eine Automatik spendiert.

· Aktuell erfolgt jedoch nur beim Hybrid 140 die Kraftübertragung über eine kupplungslose Multi-Mode-Automatik. Man kennt den Antrieb bereits vom siebensitzigen Dacia Jogger (unseren Test lesen Sie hier). Das Vollhybridsystem mit einer Gesamtleistung von 103 kW/140 PS umfasst einen 1,6-l-Vierzylinder-Benziner, zwei Elektromotoren sowie eine 1,2-kWh-Batterie, die während der Fahrt durch Rekuperation geladen wird. Die Stärke der Bremsenergierückgewinnung lässt sich mithilfe einer B-Fahrstufe intensivieren.

(Fast) keine Defizite: Ausstattungsabhängig muss der Duster-Kunde weder auf ein digitales Fahrerinstrumentarium noch auf ein Multimediasystem mit Touchscreen verzichten. Ein Head-up-Display gibt es aber nicht. Hersteller

Fahrtechnisch macht der Duster eine ordentliche und solide Figur. Die Fahrbahn darf gern von der ruppigeren Sorte sein, denn Flicken und Kanten werden aufmerksam weggebügelt. Komfort steht erkennbar über Fahrdynamik, schon die erste schnell angegangene Kurve macht klar, dass dem Dacia eine gewisse Wankneigung nicht aberzogen wurde, und auch die Lenkübersetzung haben wir speziell beim TCe 130 als eher indirekt und fast zu leichtgängig empfunden. Ansonsten hat uns gerade der muntere mildhybridisierte Dreizylinder gut gefallen, erfreulich vibrationsarm arbeitet er, nimmt ohne Trödeln Gas an und vermittelt nie das Gefühl, dass es an Leistung fehlt. Das hat auch damit zu tun, dass nur wenig Gewicht in Bewegung versetzt werden muss, lediglich 1379 Kilogramm bringt der Mildhybrid-Duster auf die Waage, selbst beim 4x4 sind es nicht mehr als 1465 Kilo.

Zwischendurch elektrisch

Dem Vollhybrid 140 wiederum darf zugute gehalten werden, dass er vor allem innerorts oft rein elektrisch fährt, was sich auf unserer Testrunde in einem löblichen Verbrauch von 4,3 l/100 km niedergeschlagen hat. Allerdings wird die Höchstgeschwindigkeit auf 160 km/h eingebremst, und auch bei der schmalen Anhängelast von 750 Kilogramm steht der 140 Hybrid den anderen Duster-Varianten nach, die 1200 (Eco-G 100) beziehungsweise 1500 Kilogramm (TCe 130) auf den Haken nehmen können.

Bei den Assistenzsystemen hat der Duster III ergiebig zugelegt, auch, weil die EU inzwischen viele Fahrhelfer zwingend vorschreibt, an Bord befinden sich deshalb ein City-Notbremsassistent, der Autos, Fußgänger, Fahrräder und Motorräder erkennen kann, ferner Spurhalteassistent, Müdigkeitswarner, Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarnung sowie ein adaptives Bremslicht.

Unterschiedlich: Den größten Kofferraum (517 bis 1609 Liter) bietet der frontgetriebene Duster TCe 130, den kleinsten der Hybrid 140 (430 bis 1545 Liter). Hersteller

Im Vorgängervergleich ist der Duster zwar etwas teurer geworden. Doch auch wenn der Einstiegspreis um gut 1500 Euro auf die bereits erwähnten 18.950 Euro steigt, so ist das immer noch ein Wort, zumal das Autogas-Modell in "Essential"-Ausstattung neben den genannten Fahrassistenten auch Klimaanlage, LED-Licht und Tempomat mitbringt. Als Wahl der Vernunft empfiehlt sich der Mildhybrid TCe 130 auf nächsthöherem "Expression"-Level, der 22.150 Euro kostet und dafür unter anderem Rückfahrkamera, Leichtmetallräder, digitales Fahrerdisplay und 10-Zoll-Multimediasystem aufbietet. Die am besten bestückten Varianten heißen "Journey" und "Extreme".

Das Zeug zum Mini-Camper

Luxus wie Head-up-Display oder Lenkradheizung sieht die Aufpreisliste zwar nicht vor. Dafür aber lässt sich der Duster bereitwillig in einen Mini-Camper umfunktionieren: Ein Sleep Pack aus Matratze und Staubox kostet 1590 Euro, das passende Heckklappenzelt 560 Euro und Verdunkelungsblenden 209 Euro. Mehmet Scholl hätte auf dem Golfplatz gleich übernachten können - und das elitäre Publikum noch mehr in Staunen versetzt.

Ulla Ellmer

Dacia Duster in Kürze:

Wann er kommt: Ist bereits bestellbar, ab Juni 2024 beim Händler

Wen er ins Visier nimmt: Renault Captur, Opel Crossland, Fiat 500 X etc.

Was ihn antreibt: Einliter-Dreizylinder mit 74 kW/101 PS (Autogas/Benzin) im Eco-G 100. 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner mit 96 kW/131 PS und 48-Volt-Mildhybridtechnik (TCe 130). 1,6-l-Vierzylinder-Benziner plus Elektromotor mit insgesamt 104 kW/140 PS (Hybrid 140).

Was er kostet: Eco-G-100 ab 18.950 Euro; TCe 130 ab 22.150 Euro; Hybrid 140 ab 25.850 Euro.