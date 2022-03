Neuer: Comeback gegen Salzburg deutet sich an

Manuel Neuer (35) ist an der Säbener Straße wieder mittendrin im Trainingsgeschehen. Viel deutet auf ein Comeback in der Champions League hin.

Er springt wieder nach rechts und links, nach oben und unten. Er hechtet und fliegt. Seit Wochenbeginn absolviert Neuer wieder Torwarttraining, nachdem er sich am 6. Februar in Salzburg einer Meniskusoperation im rechten Knie unterzogen hat.

Die ursprünglich auf sechs Wochen veranschlagte Ausfallzeit wird sich also - sollte sich dieser extrem positive Verlauf komplikationslos fortsetzen - verkürzen. Im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen an diesem Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Neuer das Münchner Tor noch nicht hüten, aber für das Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Salzburg in der Champions League am nächsten Dienstag (21 Uhr, Hinspiel: 1:1) deutet sich das Comeback des Kapitäns und Keepers an.

Goretzka nimmt fußballspezifische Arbeit auf

Große Fortschritte macht auch Leon Goretzka in seiner Reha. Der Mittelfeldspieler, seit Anfang Dezember dienstunfähig, hat mittlerweile die fußballspezifische Arbeit aufgenommen, sein Knie reagiert nicht mehr, die Reizung der Patellasehne ist weg. Wegen der dreimonatigen Pause muss Goretzka aber erst gezielt seine Physis aufbauen, eine etwaige Rückkehr in den Spielbetrieb scheint nach der Länderspielpause Anfang April möglich.

Alphonso Davies verurteilt derweil seine Herzmuskelentzündung weiterhin zur kompletten Inaktivität, während Corentin Tolisso nach seinem Muskelfaserriss in der Wade zumindest leicht laufen kann. Niklas Süle und Bouna Sarr, die in den vergangenen Tagen nicht trainieren konnten, werden an diesem Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren.