Neuer-Comeback bei Bayern erst gegen Darmstadt

Manuel Neuer (37) wird sein Comeback für den FC Bayern noch nicht am Samstag in Mainz geben. Thomas Tuchel begründete die Entscheidung am Freitag.

Am nächsten Wochenende beginnt in Sölden der Ski-Weltcup, aber Manuel Neuer dürfte das in diesem Jahr vermutlich ziemlich egal sein. Der Torhüter kann, elf Monate nach seinem letzten Pflichtspiel für den FC Bayern, schließlich endlich wieder Fußball spielen.

Das grüne Licht von den Ärzten sowie Torwarttrainer Michael Rechner für sein Comeback hat Neuer bereits erhalten, am Freitag vor dem Abschlusstraining und der Abfahrt nach Mainz erklärte Thomas Tuchel allerdings, dass sich der Kapitän noch ein bisschen gedulden muss.

"Sensationelle Geschichte"

"Wir haben zusammen mit Manuel entschieden, dass 'Ulle' im Tor stehen wird in Mainz - und aller Voraussicht nach auch in der Champions League (am Dienstag bei Galatasaray, Anm. d. Red.), um Manuel noch ein paar Trainingseinheiten zu geben", erklärte der Trainer und bezeichnete Neuers Rückkehr ins Training insgesamt als "sensationelle Geschichte". Der 37-Jährige trainiere "herausragend gut" und habe Selbstvertrauen. Fehlen würden noch gewissen Trainingsformen ("ein Elf-gegen-elf") oder gar ein Testspiel, doch das könne der FCB Neuer derzeit nicht bieten.

Neuer hatte sich am 9. Dezember des Vorjahres, acht Tage nach dem letzten deutschen WM-Gruppenspiel gegen Costa Rica (4:2), bei einem Ski-Unfall den Unterschenkel gebrochen und war seitdem zweimal operiert worden. Für die Bayern stand der Routinier am 15. Spieltag der Vorsaison beim 2:0 auf Schalke letztmals auf dem Feld, anschließend noch dreimal für die Nationalmannschaft beim Turnier in Katar.

Aufgrund Neuers Verletzung hatte der FC Bayern im Januar ein halbes Jahr vor Vertragsende für acht Millionen Euro Yann Sommer aus Mönchengladbach verpflichtet. Der Schweizer machte seine Sache solide, konnte die hohen Erwartungen jedoch nicht erfüllen und zog im Sommer dank einer Klausel für 6,75 Millionen Euro zu Inter nach Mailand weiter.

Ulreich darf sich nochmal zeigen

Seitdem hütete Neuers langjähriger Stellvertreter Sven Ulreich das Tor und musste in dieser Saison in zehn Pflichtspielen dreizehnmal hinter sich greifen. Der 35-Jährige überzeugte dennoch mit seiner Erfahrung und nicht wenigen wichtigen Paraden. Ulreich hatte bereits vor Wochen seine Bereitschaft erklärt, für den fitten Neuer wieder die Rolle des Reservisten annehmen zu wollen - darf sich bis dahin aber nochmal zeigen.