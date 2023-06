Neuer Coach für die Pistons: Williams erhält Rekordvertrag

Die Detroit Pistons stehen kurz vor der Verpflichtung von Monty Williams, der als neuer Head Coach das Team übernehmen soll. Das berichteten am Donnerstag mehrere Medien übereinstimmend. Offenbar erhält der ehemalige Suns-Coach in der Motor City einen Rekordvertrag.

Beide Seiten haben sich auf einen Deal geeinigt, den es so in der Höhe noch nie in der NBA-Historie gab. Laut "ESPN" erhält der 51-Jährige einen Sechsjahresvertrag über 78,5 Millionen Dollar und wird damit zum bestbezahlten Coach in der Liga.

Williams stand zuletzt bei den Phoenix Suns an der Seitenlinie, für die er seit 2019 tätig war. 2021 führte er das Team um Devin Booker und Chris Paul in die NBA-Finals, 2022 wurde er als Coach of the Year ausgezeichnet, nach dem Aus in der zweiten Play-off-Runde in sechs Spielen gegen die Denver Nuggets Mitte Mai wurde Williams bei den Suns jedoch entlassen.

In Detroit übernimmt der erfahrene Head Coach, der in den 90er- und 2000er-Jahren selbst als Spieler in der NBA aktiv war, nun das nach der Bilanz schlechteste Team der Vorsaison. Die Pistons beendeten die Spielzeit 2022/23 mit nur 17 Siegen bei 65 Niederlagen, kein Team kam auf weniger Siege.

Pistons hoffen mit jungen Talenten auf rosige Zukunft

Im Anschluss trat Dwane Casey von seiner Rolle als Pistons-Coach zurück, um eine Position im Front Office zu übernehmen. Williams wird nun aller Voraussicht nach sein Nachfolger, offiziell ist der Deal aber noch nicht.

Langfristig soll Williams die Pistons zurück in die Play-offs führen, seit 2019 haben sie nicht mehr an der Postseason teilgenommen. Dass der dreimalige Champion eine Play-off-Serie gewann, ist sogar schon 15 Jahre her (letztmals 2008). Mit Cade Cunningham, dem Nr.1-Pick im Draft 2021, den Lottery-Picks aus dem Vorjahr Jaden Ivey und Jalen Duren sowie dem fünften Pick im kommenden Draft verfügt Detroit über einen vielversprechenden, jungen Kern.