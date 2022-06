Neuer Co-Trainer für Köllner: Reisinger kehrt zu 1860 zurück

Der TSV 1860 München hat für die kommende Spielzeit einen neuen Co-Trainer gefunden. Mit Stefan Reisinger rückt ein Ex-Löwe mit über 300 absolvierten Pflichtspielen an Michael Köllners Seite.

Die ersten Schritte im Profigeschäft machte Reisinger einst als Spieler in Fürth. Nach zwei Jahren bei Wacker Burghausen, damals noch Zweitligist, ging der Stürmer in der Saison 2005/06 für die Löwen auf Torejagd. In 28 Spielen für die erste Mannschaft sprang dabei aber nur ein Treffer heraus. Deshalb trennten sich die Wege wieder recht schnell und den gebürtigen Landshuter zog es zurück zum Kleeblatt. Nach weiteren Stationen in Freiburg und Düsseldorf beendete er 2014 seine Karriere. Rückblickend kann der Angreifer auf 71 Tore in 305 Erst- und Zweitligapartien verweisen.

Zwei Jahre nach dem Ende der aktiven Karriere widmete sich Reisinger dem Trainerjob und sammelte erste Erfahrung in der U 19 der SpVgg Unterhaching. Über Elversberg zog es ihn dann zum KFC Uerdingen. Dort "bewies er als Co- und Interimstrainer in einer schweren Zeit, dass er Verantwortung übernehmen und wichtige Impulse in ein Team einbringen kann", sagt Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel, der während Reisingers Engagement für die Giesinger an der Seitenlinie selbst als Co-Trainer aktiv war.

Der ehemalige Stürmer freue sich "brutal" auf die kommende Aufgabe. "Ich bin hochmotiviert, bedanke mich für das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen beim TSV 1860 München entgegenbringen. Für mich gilt es jetzt, voll anzugreifen."