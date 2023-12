Neuer Co-Trainer an der Seite von Terzic? BVB in Kontakt mit Sahin

Nach der eingehenden Analyse der enttäuschenden ersten Saisonhälfte bekam BVB-Trainer Edin Terzic das Vertrauen der Klubführung ausgesprochen. Womöglich bekommt der 41-Jährige in der Winterpause aber Unterstützung an der Seitenlinie - von einem alten Bekannten.

Seit Oktober 2021 Cheftrainer bei Antalyaspor - und bald Co-Trainer in Dortmund? Nuri Sahin. IMAGO/Seskim Photo

223 Bundesliga-Spiele im Trikot von Borussia Dortmund, 20 Champions-League-Einsätze, dazu der Gewinn der deutschen Meisterschaft 2011 und des DFB-Pokals 2017 - Nuri Sahin ist eine Legende beim BVB, die sich aus der Jugend der Schwarz-Gelben zu einem Leistungsträger in Dortmund sowie später bei unter anderem Real Madrid und dem FC Liverpool entwickelt hat. Und nun könnte der 35-Jährige an alte Wirkungsstätte zurückkehren.

Am späten Donnerstagabend berichteten türkische Medien, dass Sahin als neuer Co-Trainer das Team von BVB-Coach Edin Terzic unterstützen soll. Der Wechsel von Antalyaspor, wo er seit Oktober 2021 als Cheftrainer an der Seitenlinie stand, soll demnach noch in diesem Winter erfolgen. Nach kicker-Informationen gibt es Kontakt zwischen dem BVB und Sahin, eine abschließende Einigung steht allerdings noch aus.

Bei "AA Spor", der staatlichen Nachrichtenagentur in der Türkei, bestätigte Antalyaspors Vize-Präsident Alkan Evren den Abgang von Sahin und auch das Angebot des BVB: "Wir von Antalyaspor bedauern, dass wir uns von einem so wertvollen Trainer wie Nuri Sahin trennen müssen", wird Evren zitiert. "Wir sind aber auch stolz, dass er ein Angebot von einem Verein wie Borussia Dortmund erhalten hat. Wir wünschen Nuri Sahin das Beste für seine neue Aufgabe."

Trotz enttäuschendem Halbjahr: Terzic darf bleiben

Sahin begann seine Trainerlaufbahn bei Antalyaspor im Oktober 2021, für das er bis dahin noch selbst aktiv war. Nach der Entlassung von Cheftrainer Ersun Yanal übernahm der damalige Kapitän an der Seitenlinie und erklärte gleichzeitig seine aktive Karriere für beendet. In seiner ersten Saison 2021/22 sammelte er direkt Erfolge als Trainer, führte sein Team bis auf Platz 7 in der SüperLig. In der laufenden Saison belegt Antalyaspor mit sechs Siegen, sechs Remis und fünf Niederlage Platz 8.

Der BVB hat derweil ein enttäuschendes Halbjahr hinter sich. Trotz der sportlichen Misere - in der Bundesliga belegt der amtierende Vize-Meister aktuell nur Rang 5, im Pokal-Achtelfinale scheiterte man am VfB Stuttgart und war chancenlos (0:2) - hielt die Führung um Klubboss Hans-Joachim Watzke nach einer Analyse der ersten Saisonhälfte an Sportdirektor Sebastian Kehl - den Sahin noch aus gemeinsamen BVB-Zeiten kennt - und Trainer Terzic fest.

Letzterer bekommt nun womöglich neue Unterstützung an der Seitenlinie. Neben Sahin ist offenbar auch ein weiterer Ex-Spieler ein Thema als Verstärkung für das Trainerteam. Wie die "Bild" berichtet, habe die Borussia beim DFB um Freigabe für Sven Bender gebeten. Der 34-Jährige ist dort aktuell Co-Trainer der U-16-Junioren. Von 2009 bis 2017 war er für den BVB aktiv.

Der BVB bestreitet am 2. Januar seinen Trainingsauftakt nach der Winterpause, einen Tag später geht es ins sechstägige Trainingslager nach Marbella. Dort finden zwei Testspiele gegen AZ Alkmaar und Standard Lüttich statt, bevor Dortmund am 13. Januar gegen Darmstadt wieder in den Bundesliga-Betrieb einsteigt.