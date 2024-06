Neuer Club für Urban Lesjak

In der kommenden Saison wird das Tor des aktuellen Meisters des slowenischen Handballpokals, RK Trimo Trebnje, vom erfahrenen Nationaltorhüter Urban Lesjak verteidigt. Er unterschrieb beim Verein einen Vertrag bis Sommer 2027.

Slowenischer Nationaltorhüter Urban Lesjak kehrt nun auch zum normalen Saisonbetrieb in die Heimat zurück. IMAGO/Bildbyran

Bei Trebjne werden dem 33-Jährigen der junge kroatische Nationalspieler Tin Herceg und Alen Skledar, der sich von einer Knieverletzung erholt, zwischen den Pfosten Gesellschaft leisten, wie der Verein berichtete.

"Zweifellos ist es schön, nach Hause zurückzukehren. Das hatte ich noch nicht geplant, aber der Verein hat mich mit klaren Zielen davon überzeugt - der Kampf um alle drei Trophäen und der Wunsch, in der EHF European League zu spielen", so der erfahrene Torhüter, der seine Handball-Karriere in Celje begann, gegenüber der Website des Clubs.

Bis zur Saison 2017/2018 vertrat er die Farben des RK Celje und wechselte dann in die stärkste Handball-Liga der Welt nach Deutschland. Dort lief er bis 2022 für TSV Hannover-Burgdorf auf. In den letzten beiden Spielzeiten verteidigte er das Tor des aktuellen mazedonischen Meisters Eurofarm Pelister, doch nun hat er beschlossen nach sechs Jahren in sein Heimatland zurückzukehren.

2017 war Lesjak Teil des Erfolgs der slowenischen Nationalmannschaft, als diese bei der Weltmeisterschaft in Frankreich den dritten Platz erreichte. Bisher absolvierte er 85 Einsätze, in den kommenden Wochen bereitet er sich auf die Olympischen Spiele in Paris vor.

Anton Janc, der Präsident von RK Trimo Trebnje, machte aus seiner Zufriedenheit keinen Hehl: "Urban Lesjak ist aktueller slowenischer Nationalspieler und die größte Verstärkung des Vereins für die kommende Saison. Mit seiner großen Erfahrung wird er jugendliche Energie mit Besonnenheit verbinden und der Mannschaft in entscheidenden Momenten Ruhe und Zuversicht verleihen. Er wird seinen Erfahrungsschatz sicherlich mit allen jüngeren Torhütern im Verein teilen und ihnen so eine noch schnellere Entwicklung ermöglichen."