Neuer Chef

Stühlerücken bei Borussia Dortmund. Lars Ricken wird neuer Geschäftsführer Sport. Wir beschreiben, was diese Personalie für den Klub und für den Sportdirektor Sebastian Kehl bedeutet.

Große Aufgabe

Das Hinspiel gewann Robin Koch mit der Frankfurter Eintracht gegen die Bayern sensationell hoch mit 5:1. Im Interview spricht er über diese Partie, über das Rückspiel am Samstag und sein Ziel, die EM.

Klares Ziel

Auf fremde Hilde will sich Leipzig nicht verlassen und peilt Platz vier in der Liga an. Denn vom Erreichen der Champions League hängen bei RB Personalien wie die von Dani Olmo, Xavi oder Sesko ab.