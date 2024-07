Neuer Center in Ulm - Auch Gavel bekommt frischen Big Man

Die Basketball-Bundesliga vermeldet am Mittwoch zwei Zugänge auf den großen Positionen. Die Bamberg Baskets und ratiopharm Ulm haben sich verstärkt.

Ex-Meister Ulm nahm den brasilianischen Center Marcio Santos unter Vertrag. Der 2,06 Meter große Profi kommt vom Franca Basketball Club aus Brasilien an die Donau. Zur Vertragslaufzeit mit dem 21-Jährigen machte der Verein am Mittwoch keine Angaben.

"Marcio spielt mit hoher Energie an beiden Enden des Feldes, nutzt seine Athletik gewinnbringend und ist durch seinen starken Dreipunktewurf zudem in der Lage, das Spielfeld weit zu machen", sagte Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath.

Horvath freut sich auf "Freak City"

Der vorletzte Platz im Kader der Bamberg Baskets für die neue Saison ist besetzt. Für die große Flügelposition hat Baskets Head Coach Anton Gavel neben Moritz Krimmer mit Brandon Horvath einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Der 26-jährige US-Amerikaner spielte in der letzten Saison in der BNXT-Liga für Brüssel Basketball, ist 208 Zentimeter groß und 100 Kilogramm schwer. Horvath, der auch schon in Frankreich für St. Quentin spielte, hat in Freak City einen Einjahresvertrag unterschrieben.

"Ich kann es kaum erwarten, nach Freak City zu kommen, um dort dann mit dem Training zu beginnen und vor diesen unglaublichen Fans zu spielen. Wir werden eine tolle Saison miteinander haben", sagte der im US-Bundesstaat Maryland geborene Neuzugang in der Domstadt.