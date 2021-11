Neuer Bußgeldkatalog: Ab 9. November wird es teuer

Der Novellierung des Bußgeldkatalogs ist ein längeres Hin- und Her vorangegangen. Am 9. November tritt das neue Regelwerk nun endgültig in Kraft. Zwar nicht mit den ursprünglich vorgesehenen verschärften Fahrverbots-Regeln. Aber doch so, dass vor allem Schnellfahrer und Falschparker mit härteren Sanktionen zu rechnen haben. Auch neue Vorschriften gilt es zu beachten.

Geschwindigkeitsmessung: Wer Tempolimits ignoriert, muss mit höheren Geldbußen rechnen. aum/ADAC/Beate Blank