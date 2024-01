Neuer Big Man für Heidelberg: Childs kommt aus Ludwigsburg

Die stark abstiegsbedrohten MLP Academics Heidelberg reagieren auf die anhaltenden Verletzungssorgen. Der 25-jährige Elijah Childs wechselt von den MHP Riesen in die Universitätsstadt.

Der BBL-Vorletzte MLP Academics Heidelberg hat aufgrund der anhaltenden Verletzungsprobleme mit Elijah Childs einen Spieler nachverpflichtet, der auf beiden großen Positionen spielen kann. Die Hinrunde verbrachte der 2,01 Meter große US-Amerikaner beim Ligakonkurrenten Ludwigsburg. Für die Riesen erzielte Childs in der BBL durchschnittlich 9,3 Punkte und 4,9 Rebounds in gut 17 Minuten pro Partie. Auf internationalem Parkett in der Basketball Champions League waren es 7,8 Punkte und 4,6 Rebounds bei identischer Spielzeit.

Ein ausschlaggebender Grund für die Verpflichtung sei die Variabilität des 25-Jährigen, betont Heidelbergs sportlicher Leiter Alex Vogel: "Elijah kann auf der vier und fünf spielen. Er wird uns Physis, Länge und Athletik geben." Vor seinem ersten BBL-Engagement bei den MHP Riesen stand Childs in Italien für Trapani Shark und in Dänemark bei Serienmeister Bakken Bears unter Vertrag, mit denen er das Double aus Meisterschaft und Pokal gewann.

Reaktion auf mehrere Ausfälle im Kader

Die Heidelberger hatten zuletzt bereits den zuvor freigestellten Jeffrey Carroll in den Kader zurückgeholt, da Ex-NBA-Spieler Paul Zipser den Academics zurzeit verletzungsbedingt fehlt. Mit Vincent Kesteloot und Tim Coleman fallen zudem zwei Leistungsträger bis Saisonende aus.

Mit nur drei Siegen aus 18 Spielen belegt Heidelberg momentan punktgleich mit Schlusslicht Crailsheim den 17. Tabellenplatz in der Bundesliga. Am Sonntag (15.30 Uhr) geht es für die Mannschaft von Neu-Trainer Ingo Freyer beim starken Aufsteiger aus Vechta um die nächsten Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.