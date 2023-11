Neuer: "Bei den März-Länderspielen will ich angreifen"

Bälle halten ist seine Kernkompetenz. Am Mittwoch in Berlin durfte Manuel Neuer nun einen Ball präsentieren: den EM-Ball "Fußballliebe". Bei diesem Anlass machte der 37-Jährige die klare Ansage, dass die Hauptstadt auch sein Reiseziel im kommenden Sommer ist - wenn dort das EM-Finale stattfindet.

Der Ortstermin auf dem Maifeld ist nahe des Olympiastadions gelegen und der Keeper lässt gar keine Zweifel daran aufkommen, dass nach seinem Comeback beim FC Bayern im Anschluss an eine beinahe einjährige Verletzungspause auch die Rückkehr ins DFB-Tor das erklärte Ziel ist. "Ich will in diesem Stadion spielen, weil hier das Finale ist." Und ab der ersten Länderspielperiode im neuen Jahr will der 117-fache Nationalspieler die Weichen dafür stellen: "Es ist natürlich mein Ziel, bei den März-Länderspielen wieder dabei zu sein. Ich will da ehrgeizig angreifen."

Auf die Partien im November gegen die Türkei (Samstag, 20.45 Uhr) und in Österreich (Dienstag, 20.45 Uhr, beide LIVE! bei kicker) hatte Neuer noch nach Rücksprache mit Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet und verrät: "Der Kontakt zu Julian ist dadurch, dass er auch mein Trainer bei den Bayern war, sehr gut. Wir stehen ständig im Austausch, er ist sehr glücklich, dass es bei mir wieder so gut angefangen hat. Und ich bin glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, wieder zur Mannschaft zu stoßen und eine weitere Europameisterschaft zu spielen." Es wäre Neuers erstes Turnier im eigenen Land, und das bedeutet eine Zusatz-Motivation: "Das ist natürlich etwas Besonderes."

Es ist nicht selbstverständlich, dass Manu nach dieser Verletzung noch einmal zurückgekommen ist. Leon Goretzka

Für seine Teamkollegen ist es schon jetzt etwas Besonderes, dass der frühere Welttorhüter nach seinem offenen Schien- und Wadenbeinbruch überhaupt wieder an Bord ist. Leon Goretzka saß am Mittwoch auf dem Pressekonferenz-Podium im DFB-Campus in Frankfurt als die Kunde von Neuers ehrgeizigen Zielen überliefert wurde und erklärte sichtlich bewegt: "Es ist nicht selbstverständlich, dass Manu nach dieser Verletzung noch einmal zurückgekommen ist. Ich habe in München vor Ort erlebt, wie hart er die Reha durchgezogen hat, und wenn ich darüber nachdenke, bekomme ich selbst jetzt noch ein wenig Gänsehaut."

Auch Vereinskollege Serge Gnabry schwärmt von Neuer: "Manu hat unglaubliche Fähigkeiten, er war ewig raus und hat direkt wieder performt. Es ist normal, dass er sich jetzt das Ziel setzt, wieder anzugreifen."