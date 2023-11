Neuer Ball für die Fußball-EM

Im Juni 2024 geht die Fußball-EM über die Bühne - und zwar in Deutschland. Jetzt ist auch klar, mit welchem Ball die Spieler kicken werden.

So sieht die "Fußballliebe" aus. IMAGO/Matthias Koch

Bis Manuel Neuer diesen Ball in einem Spiel halten wird, dauert es noch einige Zeit. Denn der Fußball, den der Torwart am Mittwoch zeigte, ist für ein bestimmtes Turnier gedacht: die Europameisterschaft im nächsten Sommer. Deswegen steht auch "EURO2024" auf dem Ball mit schwarzen und bunten Formen.

Das Turnier wird nächstes Jahr im Juni und Juli bei uns in Deutschland ausgetragen. Das Finale findet im Olympiastadion in der Hauptstadt Berlin statt. Dort stellte Manuel Neuer den neuen Ball vor und hielt ihn in die Kameras.

Der Ball für die EM bekam sogar einen eigenen Namen: "Fußballliebe". So wollen die Veranstalter die Vorfreude auf die EM erhöhen.