Neuer BAK-Sportdirektor: Ergirdi folgt auf Borth

Der Berliner AK hat einen neuen Sportdirektor für den zu Tennis Borussia Berlin abgewanderten Benjamin Borth (28) gefunden. Ümit Ergirdi (41) übernimmt dessen Posten zum 1. Januar.

Mehr zur Regionalliga Nordost Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

"Wir mussten nicht lange suchen und wurden uns schnell einig", beschreibt Präsident Ebubekir Han die Verpflichtung. "Ümit Ergirdi war auch in seiner Zeit als Fußballer erfolgreich und war mein erster Wunschkandidat auf diesem Posten."

Ergirdi, der die Nachfolge von Benjamin Borth antritt, bestritt in seiner Fußballkarriere mehr als 500 Spiele. Zwischen 2008 und 2011 trug er das Trikot des SV Babelsberg 03 und stieg in die 3. Liga (5 Einsätze) auf. Anschließend wechselte er zum FC Viktoria 1889 Berlin, mit dem er als Kapitän in die Regionalliga aufstieg. Zuletzt war der 41-Jährige bis Sommer 2022 als Trainer bei den Füchsen Berlin tätig.

Han weiter: "Er ist auch ein Vorbild für alle Fußballerinnen und Fußballer, die neben der aktiven fußballerischen Laufbahn noch einen erfolgreichen Bildungsweg gegangen sind und den leistungsorientierten Sport mit dem zeitintensiven Studium sowie Beruf verbinden konnten."

#1: Kinderserien und Profifußball Anpfiff! In der ersten Folge "Bolzplatz Tiki Taka" geben euch Felix und Diyar einen Einblick in ihren Werdegang und berichten von ihren aktuellen Stationen in der Regionalliga bzw. Kreisliga C. Außerdem sprechen die beiden über Kommerzialisierung und Gehälter selbst in den untersten Spielklassen und räumen auf mit Mythen zum Thema "Traum vom Profifußball" - inklusive spannender Karriere-News von Diyar. Trailer: Bolzplatz Tiki Taka 07.12.2022 weitere Podcasts

Schwacher Jahresausklang

Zur Winterpause belegt der BAK den 4. Platz in der Regionalliga Nordost. Nach starkem Saisonstart schwächelten die Berliner zum Jahresende, gewannen zuletzt viermal in Folge nicht und flogen gegen Berlinligist Sparta Lichtenberg aus dem Pokal. Dennoch liegt die Spitze nicht allzu weit entfernt, zumal die Mannschaft von Benjamin Duda gegenüber Primus Cottbus noch zwei Spiele in der Hinterhand hat.