Neuer Außenverteidiger: Magdeburg verpflichtet Musonda

Der 1. FC Magdeburg hat am Montag in Lubambo Musonda seinen zweiten Sommerneuzugang präsentiert. Der Linksverteidiger kommt aus der dänischen Superliga, wo er zuletzt vom AC Horsens an Silkeborg IF ausgeliehen war, für den er 31-mal auflief. Der 29-Jährige bestritt außerdem bislang 48 Länderspiele für die Nationalmannschaft Sambias und führt diese mittlerweile als Kapitän an.