Neuer Assistent für Antwerpen: Boris neu beim SV Waldhof

Der abstiegsbedrohte Drittligist SV Waldhof Mannheim verstärkt sein Trainerteam mit dem erfahrenen Michael Boris, der auch schon als Chefcoach in Ungarn aktiv war. Dafür muss Theodoros Dedes seinen Platz vorzeitig räumen.

Von nun an in der zweiten Reihe aktiv: Michael Boris wird neuer Co-Trainer in Mannheim. IMAGO/Beautiful Sports