Neuer Ansatz in Halle: Meyer fiebert dem Debüt entgegen

Mit einem neuen Trainer startet der Hallesche FC am Samstag die Mission "Klassenerhalt". André Meyer erklärt, wie er sich sein Debüt vorstellt.

Nur noch drei Zähler steht Halle vor einem Abstiegsplatz, fünf Niederlagen aus den letzten sechs Spielen brachten den HFC in die Bredouille. Coach Florian Schnorrenberg musste gehen, Meyer kam vom Berliner AK. "Große Vorfreude auf das Spiel" empfindet der 37-Jährige, wie er am Freitag betonte. "Mit der Hoffnung, dass wir auch positiv ins neue Jahr einsteigen." Auftaktgegner 2022 ist Türkgücü München, das einen Punkt weniger auf dem Konto hat.

Unser Ansatz ist nicht, Fehler zu machen, sondern Fehler zu provozieren. André Meyer

"Kurz und knapp intensiv miteinander verbracht" habe er mit seinem Team die Vorbereitung, "wir sind in den eineinhalb Wochen sehr gut vorangekommen", zeigt sich Meyer zufrieden. Verändern will er "das Grundverständnis, wie wir agieren wollen auf dem Platz", vom Prinzip her sucht der neue Coach "das Glück eher in der Offensive. Unser Ansatz ist nicht, Fehler zu machen, sondern Fehler zu provozieren."

Das soll Türkgücü gleich zu spüren bekommen, gegen die Münchner gab es in den bisherigen drei Vergleichen in der 3. Liga zwei Siege und ein Remis. Doch die "Statistik wird keinen interessieren. Beide Mannschaften setzen einen neuen Impuls. Auch bei Türkgücü hat es einen Trainerwechsel gegeben", lässt Meyer die Bilanz aus dem Spiel.

Beim Personal muss er auf die bewährten Kräfte zurückgreifen, Neuzugänge gibt es bislang keine. Vielmehr steht Tom Zimmerschied "für die restliche Saison nicht zur Verfügung. Das ist Fakt." Doch Meyer will sich um die Spieler kümmern, die parat stehen. "Ich sehe es eher als Chance, dass sich die Spieler, die da sind, reinspielen können ins Team."

Ergbnis stimmt nicht, Leistung schon

Bei den Tests hat es mit dem vorhandenen Personal funktioniert, auch wenn ergebnistechnisch das 0:1 gegen Aue und vor allem das 1:5 gegen den 1. FC Nürnberg dagegensprechen. "Wenn wir die beiden Testspiele gewonnen hätten, wäre das schon verwunderlich gewesen", verweist Meyer darauf, das Aue und der Club immerhin Zweitligisten sind. Er war ergebnisunabhängig "sehr zufrieden. Ich bin positiv gestimmt, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Der sollte gleich zu einem Dreier gegen Türkgücü führen.