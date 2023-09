Neuer Ansatz, alte Probleme: Paris St. Germain im Check

Wenn Paris St. Germain am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) Borussia Dortmund empfängt, hat sich im Vergleich zur Vorsaison einiges geändert. Auf was für eine Art von Gegner kann sich der BVB einstellen? PSG im Check.

Wie lief der Saisonstart?

Extrem schleppend. Die ersten Wochen wurden noch von der Hängepartie rund um Kylian Mbappé geprägt, ohne den Star in der Anfangself stolperte PSG zu zwei Auftakt-Remis gegen Lorient (0:0) und Toulouse (1:1). Mit Siegen gegen Lens und Lyon, den ersten Pflichtspielerfolgen unter Luis Enrique, schien das Star-Ensemble an Fahrt aufzunehmen, ehe am vergangenen Freitag die Ernüchterung folgte: Vor eigenem Publikum unterlag PSG mit 2:3 gegen Nizza, präsentierte sich offensiv inkonsequent und defensiv anfällig. Der spanische Coach zeigte sich wenig beeindruckt: "Ich bin nicht beunruhigt, am Dienstag werden wir besser spielen."

Wie schlagen sich die Neuzugänge?

Sehr unterschiedlich. Positiv fällt bislang vor allem der von Sporting Lissabon verpflichtete Sechser Manuel Ugarte auf. Der Abräumer sorgt für defensive Stabilität - was besonders klar wurde, als er gegen Nizza nur auf der Bank saß. Gegen den BVB dürfte er wieder von Beginn an spielen, Luis Enrique nannte ihn in der Pressekonferenz vor dem Spiel "eine der Überraschungen des Saisonstarts", die "für viele Fans eine Offenbarung" sei. Auch der von Real Madrid gekommene Marco Asensio machte mit zwei Toren in drei Einsätzen auf sich aufmerksam.

Bei vielen der namhafteren Zugänge läuft es hingegen noch nicht rund. Lucas Hernandez und Milan Skriniar erwischten gegen Nizza einen schwarzen Tag, die beiden mit großen Hoffnungen verpflichteten Angreifer Ousmane Dembelé und Goncalo Ramos warten noch immer auf ihre erste Torbeteiligung im PSG-Dress. Das könnte die Chance für einen Startelfeinsatz von Randal Kolo Muani öffnen, der gegen Nizza als Joker debütierte. Seinen ersten Assist steuerte der Ex-Frankfurter direkt bei, war ansonsten aber kein großer Faktor.

Was macht Sorgen?

Die Mannschaft ist weiterhin massiv abhängig von Mbappé. Eigentlich hatte die sportliche Leitung Luis Enrique auch verpflichtet, um eine kollektive Spielidee zu implementieren, die auch ohne den großen Star funktioniert. Doch bislang ist das Gegenteil der Fall. Sieben der zehn Saisontore gehen auf das Konto des Vize-Weltmeisters, ohne Mbappé auf dem Feld wirkt PSG bislang ideenlos und offensiv ungefährlich. Dass bis auf Mbappé alle relevanten Angreifer im Kader Neuzugänge sind, ist der Offensive deutlich anzumerken.

Was macht Hoffnung?

Neben der Tatsache, den vielleicht besten Spieler der Welt in den eigenen Reihen zu haben, sorgt hauptsächlich die Hoffnung auf eine Entwicklung unter Luis Enrique für verhaltenen Optimismus. Schließlich wurde der Coach erst vergleichsweise spät verpflichtet, brachte ein neues System mit und hatte Mbappé während der Vorbereitung quasi nicht zur Verfügung. Das braucht Zeit - und der Spanier wird nicht müde, das zu betonen. "Wir stecken in einem langen Prozess", sagte er am Montag, machte seiner Mannschaft aber auch ein Kompliment: "In Sachen Einstellung ist mein Team eine 10 von 10." Das ließ sich von den PSG-Teams der jüngeren Vergangenheit selten behaupten.

Was macht der neue Trainer anders?

Relativ viel - zumindest theoretisch. Luis Enrique hat sein klares, unveränderliches 4-3-3-System mitgebracht, das für mehr Konstanz sorgen soll. Vorgänger Christophe Galtier wechselte oft das System, passte es an den Gegner an - was Teile der Mannschaft im Nachgang kritisierten. Dennoch sind die Vorgaben des Spaniers keine starren. "Er lässt uns viele Freiheiten auf dem Platz", sagt etwa Kapitän Marquinhos. Bislang in einem Ensemble an Neuzugängen vielleicht sogar zu viele, sagen Kritiker. Von Abläufen ist noch nicht viel zu sehen.

Der vielleicht größte Unterschied im Vergleich zum Vorjahr: PSG tritt mit einer höheren Intensität auf. Während Galtier für Disziplin und Ordnung, aber auch für mitunter abwartenden Fußball stand, ist das Spiel unter Luis Enrique temporeicher und zweikampflastiger. "Wir pressen hoch und mit hoher Intensität, defensiv wie offensiv", erklärte der Spanier am Montag seinen Ansatz. "Wir spielen schon so, wie ich es will." Nur: Die Probleme gleichen zum großen Teil noch immer denen der letzten Jahre.

Gehört PSG überhaupt zum Favoritenkreis der Champions League?

Zumindest nicht zum engsten. Der All-In-Modus um das Trio Messi-Neymar-Mbappé ist beendet, bei Neuzugängen wie Ugarte, Goncalo Ramos oder dem aus Lyon gekommenen Top-Talent Barcola setzt PSG - anders als in der jüngsten Vergangenheit - auch auf Entwicklungspotenzial. Der unmittelbare Zwang, die Saison mit dem Henkelpott zu beenden, ist weg. "Wir haben nicht die Pflicht, die Champions League zu gewinnen", meint Marquinhos vor dem Duell mit dem BVB - und auch sein Coach äußert sich zunächst verhalten: "Wir müssen sehen, wie der Wettbewerb läuft. Wenn jemand besessen von etwas ist, wird es nicht funktionieren."

Ohne ein Aber geht es dann aber doch nicht. "Wir sind überzeugt, dass wir jeden Wettbewerb gewinnen können, an dem wir teilnehmen", teilt Luis Enrique der Konkurrenz mit. Angesichts der offenkundigen Startschwierigkeiten muss PSG aber aufpassen, in der Hammergruppe mit dem BVB, Milan und Newcastle nicht vorzeitig mit dem Rücken zur Wand zu stehen. In den K.-o.-Spielen ist mit der individuellen Qualität Einzelner (in dem Fall vor allem: eines Einzelnen) vieles möglich.