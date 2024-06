Neuer Anlauf: Kiel möchte mit Kleine-Bekel verlängern

Colin Kleine-Bekel wurde in seiner ersten Profi-Saison bei Kiel schnell zur festen Größe und stand bis zu seinem Kreuzbandriss in 24 Partien immer in der Startelf (kicker-Note 3,02). Bundesliga-Aufsteiger Holstein klopfte schon vor der Verletzung an, um den bis 2025 laufenden Vertrag vorzeitig auszudehnen, war aber abgeblitzt, da der 21-jährige Innenverteidiger schon ins Visier von Bundesligisten geraten war. Jetzt will die KSV, die vor der Sommerpause unabhängig vom Heiliungsverlauf erneut eine Verlängerung in den Raum gestellt hatte, einen neuerlichen Anlauf unternehmen, Kleine-Bekel länger zu binden.