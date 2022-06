Neuer Anlauf in Lautern? Huths Verbleib in Halle unwahrscheinlich

Mit zehn Toren in der Rückrunde hatte Winter-Neuzugang Elias Huth maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt des Halleschen FC. Doch in der kommenden Saison müssen die Saalestädter wohl ohne den Stürmer auskommen.

Elias Huth wird wohl nicht zum Halleschen FC zurückkehren. IMAGO/Picture Point LE