Neuer Anlauf in der Regionalliga Südwest: Club gibt Nischalke an Homburg ab

Regionalligist FC 08 Homburg vermeldet mit Stürmer Jermain Nischalke einen weiteren Neuzugang. Der 21-Jährige, der zuletzt an die U 23 des BVB ausgeliehen war, kommt mit Zweitligaerfahrung im Gepäck vom 1. FC Nürnberg.

Am Sonntag startet mit dem FC Homburg ein Titel-Mitfavorit in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Regionalliga Südwest. Kurz vor dem Auftakttraining hat das Team aus dem Saarland einen weiteren Sommer-Zugang vorgestellt: Mit Jermain Nischalke kommt ein weiterer Angreifer, der 21-Jährige, der zuletzt an die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund verliehen war, wechselt vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg fest zu den Grün-Weißen und erhält dort einen Vertrag bis Juni 2025.

"Wir freuen uns, dass wir mit Jermain einen hochinteressanten Spieler für uns gewinnen konnten, der seine Qualitäten bereits in Nürnberg gezeigt hat. Jermain verfügt durch seine Dribbelstärke, sein Eins-gegen-Eins, seine Größe sowie seine Torgefahr über sehr viel Potenzial", freut sich Cheftrainer Danny Schwarz über die Neuverpflichtung. Damit sei man im Offensivbereich nun bestens besetzt.

Profi beim Club

Seine Ausbildung erhielt der 1, 93 Meter große Nischalke bei diversen Berliner Klubs sowie bei Dynamo Dresden, dem Chemnitzer FC und dem 1. FC Magdeburg, ehe es im Sommer 2022 zur 2. Mannschaft des 1. FC Nürnberg in die Regionalliga Bayern ging. Dort avancierte der Stürmer zum Stammspieler und Torjäger, erzielte in 31 Spielen 18 Treffer. Der Lohn: Im Dezember 2022 unterschrieb er einen Profivertrag beim Club und sammelte in Folge drei Einsätze in der 2. Bundesliga und einen im DFB-Pokal.

Der Durchbruch blieb ihm in Nürnberg allerdings ebenso verwehrt wie bei der folgenden Leihe in die U 23 von Borussia Dortmund, die aufgrund seines Nachnamens deutschlandweit Beachtung fand. Für die Dortmunder kam er vor allem zu Saisonbeginn auf 12 Startelfeinsätze, ein Treffer allerdings gelang ihm nicht.

"Ich bin überglücklich, hier zu sein und freue mich, dass alles so reibungslos geklappt hat. Ich bin dankbar für diese Chance und blicke nun voraus auf eine hoffentlich erfolgreiche Zeit in Homburg", wird Nischalke selbst in der Meldung der Homburger zitiert.