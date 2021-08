Neuer am Sprunggelenk verletzt

Manuel Neuer (35) konnte am Donnerstag nicht am Training des FC Bayern teilnehmen. Der Torwart ist verletzt.

Manuel Neuer war einer der Gründe, warum Julian Nagelsmann zu Beginn der Woche zuversichtlich erschien, als es darum ging, wie der FC Bayern Erling Haaland im Supercup stoppen könnte. Der "beste Torwart der Welt" musste tatsächlich keinen Gegentreffer des Norwegers hinnehmen, was aber auch daran lag, dass Dayot Upamecano und Niklas Süle in Dortmund gut aufgelegt waren.

In jenem Supercup hatte sich Neuer allerdings auch bei einem Pressschlag von Haaland nach rund einer Stunde verletzt und dennoch weitergespielt.

Wie die Bayern am Donnerstag mitteilten, konnte der 35-Jährige wegen einer "Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk" nicht am Training teilnehmen.

Ob und wie lange Neuer ausfällt, gab der Rekordmeister nicht bekannt. Als Backup stünde Sven Ulreich bereit.