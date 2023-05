Neuer Alleingesellschafter: Bamberger Basketballer sichern Zukunft

Der ehemalige deutsche Serienmeister Brose Bamberg hat seine Zukunft finanziell gesichert.

Wie die Oberfranken am Montag mitteilten, wurde ein neuer Alleingesellschafter gefunden. Dabei handelt es sich um die Schraner-Group aus dem mittelfränkischen Erlangen, die im Bereich Brandmeldetechnik und Unternehmensentwicklung arbeitet.

"Ich bin sehr erleichtert, dass nun endlich eine Lösung gefunden wurde", sagte Philipp Höhne, Geschäftsführer der Bamberger Basketball GmbH. Nun gelte es, "das wirtschaftlich gute Niveau mindestens zu halten und das sportliche zu erhöhen". In dieser Saison hatte der Ex-Meister die Play-offs als Hauptrundenzehnter verpasst.

Brose bleibt noch eine Weile

Zuvor war bekannt geworden, dass der namensgebende Autozulieferer seine Rolle als Alleingesellschafter in der Domstadt zum Saisonende aufgeben wird. Über alle vertraglichen Details mit dem neuen Partner wurde Stillschweigen vereinbart, hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Bekannt ist allerdings, das Brose für mindestens zwei weitere Jahre als Haupt- und Trikotsponsor an Bord bleiben wird.

Auch Stoschek ist froh

"Ich bin sehr froh, dass sich mit der Schraner-Group ein Unternehmen gefunden hat, das den Bamberger Basketball in seinen Strukturen erhalten möchte", so Michael Stoschek, Vorsitzender der Brose-Gesellschafterversammlung. Bamberg wurde seit dem Einstieg von Brose als Hauptsponsor (2006/07) achtmal Meister und fünfmal Pokalsieger, spielte einige Jahre auch in der Euroleague. Der bislang letzte Titelgewinn gelang allerdings 2017.