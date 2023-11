Neuer Ärger um El Ghazi: Mainz reagiert "mit Unverständnis"

Der Fall Anwar El Ghazi ist für Mainz 05 offenbar noch lange nicht beendet. Am Mittwoch äußerte sich der seit zwei Tagen begnadigte Angreifer erneut - und überraschte damit auch seinen Klub.

Anwar El Ghazi sorgt beim 1. FSV Mainz 05 erneut für Ärger. Nur zwei Tage, nachdem das Bundesliga-Schlusslicht die Suspendierung gegen ihn aufgehoben und ihm eine "zeitnahe" Rückkehr in den Spiel- und Trainingsbetrieb in Aussicht gestellt hatte, gab der niederländische Nationalspieler am Mittwoch ein weiteres Statement zum Israel-Palästina-Konflikt ab - und distanzierte sich vom Inhalt der Mitteilung, mit der die Mainzer seine Begnadigung kommuniziert hatten.

Darin hatte der FSV erklärt, El Ghazi habe sich "deutlich von terroristischen Akten wie jenem der Hamas, der vor zwei Wochen zu einer erneuten Eskalation der Gewalt im Nahen Osten geführt hatte", distanziert und "sein Mitgefühl mit den Opfern dieses Angriffs wie auch mit allen Opfern dieses Konflikts" betont. Und: "Er verdeutlichte glaubhaft, dass er auch das Existenzrecht Israels nicht in Frage stellt."

El Ghazi: "Ich bereue meinen Standpunkt in keiner Weise"

All das will El Ghazi nun aber gar nicht gesagt haben. Stattdessen erklärte er am Mittwoch, sein Social-Media-Statement vom vergangenen Freitag sei "das einzige und endgültige", das er gegenüber Mainz und der Öffentlichkeit getätigt habe. Nachdem er infolge des Terrorangriffs der Hamas auf Israel auf der Plattform X einen Israel-feindlichen Beitrag veröffentlicht (und später wieder gelöscht) hatte, hatte der 28-Jährige in einem weiteren Post am Freitag klargestellt, dass er "die Tötung aller unschuldigen Zivilisten in Palästina und Israel verurteile".

"Ich bereue meinen Standpunkt in keiner Weise. Ich distanziere mich nicht von dem, was ich gesagt habe, und stehe bis zum letzten Tag, an dem ich atme, für Menschlichkeit und an der Seite der Unterdrückten", schreibt El Ghazi nun. "Ich schulde keinem Staat eine besondere Verantwortung. Ich glaube nicht, dass Menschen oder Staaten über jeden Zweifel und jede Verantwortung erhaben sind, noch stehen sie über dem Völkerrecht." Das Töten in Gaza müsse enden.

Mainz will "Sachverhalt juristisch prüfen" - El Ghazi krankgeschrieben

Die Mainzer reagierten auf die neuerlichen Einlassungen El Ghazis mit einem eigenen Statement. Man nehme "die Äußerungen von Anwar El Ghazi mit Bezug zum Verein auf dessen Social-Media-Kanälen mit Überraschung und Unverständnis zur Kenntnis. Der Verein wird den Sachverhalt juristisch prüfen und dann bewerten."

Eine baldige Rückkehr in den Kreis der ersten Mannschaft ist damit für El Ghazi, der für seinen ursprünglichen Post bereits abgemahnt wurde, wohl erst einmal wieder in weite Ferne gerückt - und war auch in den letzten Tagen noch kein Thema: "Der Spieler hat sich am Montag krankschreiben lassen und ist aktuell nicht im Trainingsbetrieb", teilte der FSV mit.