Neuer Ärger für Eto'o: Ermittlungen gegen Kameruns Verbandspräsidenten

In seiner Heimat ist Samuel Eto'o ein Volksheld. Seine knapp 20-monatige Amtszeit als Fußball-Verbandspräsident des Heimatlandes trägt dazu jedoch weniger bei. Nun wird aufgrund von Vorwürfen aus dem eigenen Verband gegen ihn ermittelt.

Es will keine Ruhe in die Amtszeit des kamerunischen Fußballstars Samuel Eto'o als Verbandspräsident seines Heimatslandes einkehren. Eto'o, der erst Ende 2021 zum Verbandspräsidenten gewählt wurde, wird beschuldigt, sich "unangemessen verhalten" zu haben. Auf nähere Details geht der afrikanische Verband in seiner Pressemitteilung nicht ein. Es soll sich jedoch um schwerwiegende Anschuldigen handeln.

Es handelt sich um den nächsten Rückschlag für den kamerunischen Fußball, der im letzten Jahr immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt hatte. Nach dem Rücktritt von André Onana im Alter von 26 Jahren aus der Nationalmannschaft - kürzlich für 50 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt - und der Suspendierung von 21 von 30 von für den U-17-Afrika-Cup nominierten Spielern aufgrund von nicht bestandener Alterstests ist dies die nächste Schreckensnachricht.

Nicht der erste Skandal von Eto'o in seiner Amtszeit

Doch auch Eto'o persönlich zeigte sich nicht als unbescholtenes Blatt. Bereits bei der Weltmeisterschaft in Qatar 2022 machte der ehemalige Spieler des FC Barcelona und von Inter Mailand negativ auf sich aufmerksam, als Eto'o einen YouTuber attackierte. Darüber hinaus wurde er ebenfalls im letzten Jahr zu 22 Monaten auf Bewährung wegen Steuerhinterziehung verurteilt.

Wie die Ermittlungen weitergehen, ist noch nicht bekannt. Während Eto'os Anwalt über soziale Medien verlauten ließ, dass sich sein Mandant denunziert fühle und sich rechtliche Schritte vorbehalte, will die CAF nun die Vorwürfe gegen den 42-Jährigen prüfen. Unter anderem im Fokus der Ermittlungen soll laut der Nachrichtenagentur AP auch seine Botschafterrolle für ein Sportwettenunternehmen sein. Wie berichtet wurde, soll mindestens ein Verein sich beim kamerunischen Verband aufgrund des Deals über eine Verletzung des Verhaltenskodex' der Institution beschwert haben.