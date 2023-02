Neuer 1860-Trainer: Gorenzel will Vorschlag "über die Ziellinie bringen"

Nach der Nullnummer beim Halleschen FC tritt der TSV 1860 München weiter auf der Stelle. Sportchef und Interimstrainer Günther Gorenzel will zeitnah einen neuen Coach präsentieren. Den hat Halle bereits gefunden.

Defensiv verbessert, offensiv zu harmlos - so fiel nach dem 0:0 in Halle das Fazit von TSV-Geschäftsführer Günther Gorenzel aus, der seit der Entlassung von Michael Köllner interimsweise bei den Löwen an der Seitenlinie steht. "Uns fehlen aktuell die spielerischen Möglichkeiten, um so einen defensiven Block aufzubrechen. Immerhin: wir haben erstmals seit Wochen wieder zu null gespielt", gab der Österreicher am "Magenta-Sport"-Mikrofon zu Protokoll.

Trotz lobender Worte für die Verteidigung ist man sich im Löwen-Lager bewusst, dass nur ein Sieg eine Kehrtwende einleiten kann. Das Remis in Halle "bringt uns am Ende keinen Schritt weiter", predigt TSV-Abwehrchef Jesper Verlaat. "Es geht ja jetzt darum, mal einen dreckigen Sieg zu holen und darüber das Selbstbewusstsein wieder zu kriegen." Seit fünf Spielen sind die Münchner nun schon sieglos - der einstige Aufstiegsaspirant hat die Aufstiegsränge inzwischen längst aus den Augen verloren. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt neun Zähler.

Mein Ziel ist es, dass wir nächste Woche mit einem neuen Trainer in die Woche gehen. 1860-Sportchef Günther Gorenzel

Mithelfen, wieder in die Spur zu finden, soll bei 1860 vor allem ein neuer Trainer. Gorenzel hatte von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht, seine Doppelfunktion nur übergangsweise ausüben zu wollen. Eine langfristige Lösung soll zeitnah präsentiert werden. „Ich habe unter den neuen Auflagen wieder einen finalen Vorschlag gemacht. Ich gehe davon aus, dass wir es jetzt über die Ziellinie bringen. Mein Ziel ist es, dass wir nächste Woche mit einem neuen Trainer in die Woche gehen", sagte Gorenzel, der aber zugleich anmerkte: "Ich bin hier von rechtlichen und finanziellen Dingen abhängig." Zuletzt kursierte immer wieder der Name Stefan Reisinger (aktuell Co-Trainer) als möglicher Nachfolger.

Halle erlebt unter neuem Trainer Ristic einen Aufschwung

Vorgemacht wie es bei der Trainersuche laufen kann, hat der Hallesche FC, der unter seinem neuen Coach Sreto Ristic gleich mal binnen zwei Spielen vier wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte. Nicht zuletzt das 0:0 gegen die Löwen wertet der neue Mann an der Seitenlinie als Erfolg. "Wir nehmen den Punkt mit und ich glaube, dass man auch zufrieden sein kann, mit dem, was die Mannschaft geleistet hat", bilanzierte Ristic. Weitergehen soll es nun Schritt für Schritt. "Wir müssen uns alles hart erarbeiten."

Auch HFC-Kapitän Jonas Nietfeld bescheinigt dem neuen Coach einen "sehr, sehr großen Anteil" am jüngsten positiven Trend. Am vergangenen Montag hatten die Rot-Weißen bereits mit 1:0 in Oldenburg gewonnen. "Es fühlt sich gut an, zu wissen, dass auch mal ein Tor reichen kann, um ein Spiel zu gewinnen", so Nietfeld. Ein dreckiger Sieg eben - so wie ihn 1860 München ebenfalls herbeisehnt.