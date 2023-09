Neuendorf zu Voss-Tecklenburgs Zukunft: "Werden darüber nicht spekulieren"

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist derzeit krankgeschrieben und wird die beiden anstehenden Länderspiele der DFB-Frauen verpassen. An Spekulationen über eine bevorstehende Ablösung von Voss-Tecklenburg wollte sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf nicht beteiligen.

"Ich bitte um Verständnis, Martina Voss-Tecklenburg ist krank. Das gebietet der Respekt und die Fürsorge, dass wir darüber nicht spekulieren", sagte der Chef des DFB am Dienstagabend in Dortmund vor der dem Spiel der Nationalelf gegen Frankreich bei der ARD. Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, wonach Voss-Tecklenburg als Bundestrainerin nicht zurückkehren könnte.

Neuendorf will Gespräche abwarten

"Wir haben uns klar verabredet, viele Gespräche mit der Mannschaft geführt, mit dem Umfeld, mit dem Trainerstab", ergänzte Neuendorf mit Blick auf die Analyse, die nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland angekündigt worden war: "Wir wollten die Ergebnisse zusammenführen, das wird nach ihrer Genesung stattfinden. Dann werden wir zu einem abschließenden Ergebnis kommen."

Die Bundestrainerin hatte sich für die anstehenden Spiele in der Nations League in Dänemark und gegen Island am 22. und 26. September krankgemeldet. Sie wird kommissarisch von Co-Trainerin Britta Carlson vertreten. Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, hatte bereits Ende der Vorwoche gesagt, der DFB hoffe, dass Voss-Tecklenburg "bald wieder in unser Team zurückkehrt".

Carlson widerspricht "Sky"-Bericht

Carlson widersprach am Dienstagabend ausdrücklich Informationen von "Sky", wonach sie unter den Nationalspielerinnen eine Umfrage durchgeführt haben soll, ob diese weiter mit Voss-Tecklenburg zusammenarbeiten wollten. "Die Behauptung ist vollkommen haltlos und stellt meine langjährige Integrität als Co-Trainerin in Frage", ließ sie via DFB mitteilen. Sie habe in Absprache mit der Bundestrainerin vertraulich mit Spielerinnen gesprochen, deren Ansichten in die WM-Analyse einfließen sollen.

Die Zeit drängt für den DFB

Viel Zeit hat der DFB indes nicht und braucht schnell Klarheit auf der Position, denn in in der Nations League geht es um die Tickets für die Sommerspiele in Paris 2024. Nur zwei europäische Teams können sich für Olympia qualifizieren. Bis Ende des Jahres stehen sechs Gruppenspiele auf dem Programm. Für Februar 2024 sind die Final-, Auf- und Abstiegsspiele angesetzt.

Voss-Tecklenburg hatte ihren Vertrag gemeinsam mit Carlson erst diesen April vor der WM bis 2025 verlängert. Neben den Olympischen Spielen im kommenden Jahr steht 2025 die Europameisterschaft in der Schweiz an.